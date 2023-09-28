В Бурятии бывшая жена лишила инвалида квартиры

В Бурятии к республиканскому уполномоченному по правам человека Юлии Жамбаловой обратился инвалид первой группы с просьбой оказать содействие в защите его жилищных прав в суде.В 2011 году заявитель с супругой приобрел квартиру в общую совместную собственность за счет вложения средств материнского капитала, совместных семейных накоплений, а также с использованием денег, полученных в банке по кредитному договору. В январе 2020 года супруги развелись. Далее в течение трех лет бывшая жена пыталась лишить инвалида его единственного жилья. В феврале 2023 года ей это удалось. Советским районным судом он был лишен квартиры без компенсационных выплат.Для защиты его жилищных прав и представления его интересов в суде омбудсмен направила запрос в Адвокатскую палату Бурятии об обеспечении мужчины адвокатом в рамках бесплатной юридической помощи.Назначенный адвокат в апелляционной инстанции в Верховном суде Бурятии доказал несправедливость решения суда первой инстанции. Юлия Жамаблова поблагодарила адвоката за профессионализм, компетентность и эффективность.Фото: «Номер один»