Общество 28.09.2023 в 10:48

В Бурятии бывшая жена лишила инвалида квартиры

Омбудсмен и Адвокатская палата  помогли ему защитить жилищные права
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии бывшая жена лишила инвалида квартиры
В Бурятии к республиканскому уполномоченному по правам человека Юлии Жамбаловой обратился инвалид первой группы с просьбой оказать содействие в защите его жилищных прав в суде.

В 2011 году заявитель с супругой приобрел квартиру в общую совместную собственность за счет вложения средств материнского капитала, совместных семейных накоплений, а также с использованием денег, полученных в банке по кредитному договору. В январе 2020 года супруги развелись. Далее в течение трех лет бывшая жена пыталась лишить инвалида его единственного жилья. В феврале 2023 года ей это удалось. Советским районным судом он был лишен квартиры без компенсационных выплат.

Для защиты его жилищных прав и представления его интересов в суде омбудсмен направила запрос в Адвокатскую палату Бурятии об обеспечении мужчины адвокатом в рамках бесплатной юридической помощи.

Назначенный адвокат в апелляционной инстанции в Верховном суде  Бурятии доказал несправедливость решения суда первой инстанции. Юлия Жамаблова поблагодарила адвоката за профессионализм, компетентность и эффективность.

Фото: «Номер один»
Теги
инвалид права омбудсмен

Все новости

В Бурятии побит прошлогодний рекорд по урожаю картошки
28.09.2023 в 11:47
В Бурятии наркотики изымают мешками
28.09.2023 в 11:39
Баунт не оставят без «большой земли»
28.09.2023 в 11:36
В Бурятии бывшая жена лишила инвалида квартиры
28.09.2023 в 10:48
В Бурятии задержали похитителя цилиндров
28.09.2023 в 10:24
В Улан-Удэ школьницу сбил любитель быстрой езды
28.09.2023 в 10:08
В Улан-Удэ саженцы скосили вместе с травой
28.09.2023 в 09:43
В Бурятии поддержат конкурс молодых инвалидов
28.09.2023 в 09:42
Новые правила для такси
28.09.2023 в 09:00
В Бурятии судья отказалась вести дело обанкротившегося экс-депутата Госдумы
28.09.2023 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 27 сентября по 3 октября

Читайте также
В Бурятии побит прошлогодний рекорд по урожаю картошки
На урожай других овощей также хорошие прогнозы
28.09.2023 в 11:47
Баунт не оставят без «большой земли»
Эвенкийскому району выделят дополнительные средства для поддержки пассажирских авиаперевозок
28.09.2023 в 11:36
В Улан-Удэ саженцы скосили вместе с травой
Множество саженцев уничтожено, другие изранены
28.09.2023 в 09:43
В Бурятии поддержат конкурс молодых инвалидов
Глава республики поручил увеличить финансирование чемпионата  «Абилимпикс»
28.09.2023 в 09:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru