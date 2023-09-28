В Бурятии побит прошлогодний рекорд по урожаю картошки

В Бурятии убрали 90% картофельных полей, с которых собрали 131 тыс. тонн картофеля. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, этот показатель уже превысил план нынешнего года на 5,7% и побил прошлогодний рекорд. В прошлом году по итогам сезона было собрано 102,5 тыс тонн картофеля.На урожай овощей открытого грунта также хорошие прогнозы. При плане в 30 тыс. тонн убрано 18 тыс. тонн с 59% посевных площадей.Средняя урожайность картофеля в этом году составляет 161,7 ц/га, в сельскохозяйственных организациях еще больше – 209 ц/га. Для сравнения – в прошлом году средняя урожайность составила 140 ц/га, что является средней урожайностью в климатических условиях Бурятии. Превышение показателя в 200 ц/га считается очень высокой урожайностью.Средняя урожайность овощей открытого грунта составляет 227 ц/га, в сельскохозяйственных организациях. В крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей она составила 251 ц/га.Фото: «Номер один»