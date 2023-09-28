Жители домов в центре Улан-Удэ согласились на расселение

В центре Улан-Удэ завершились собрания жителей по включению их домов в программу комплексного развития территорий (КРТ). Напомним, в границы, определенные под будущую застройку, попали 73 многоквартирных дома. Как сообщили сегодня в Минстрое Бурятии, в итоге за переселение в новые квартиры проголосовало больше половины жителей. Таким образом, все многоквартирные дома остаются в проекте КРТ, а в дальнейшем будут расселены и снесены. На их месте построят новый жилой квартал с социальной инфраструктурой. Переселение начнется, когда будет определен застройщик.Как уточнили в Минстрое, всего в домах, включенных в проект КРТ, проживает 833 собственника. Из них 613 проголосовали «за» переселение и снос своих домов, против высказались всего 11, еще 4 воздержались от принятия решения. 207 жителей не приняли участие в голосовании.«613 собственников проголосовало «за» вхождение в проект КРТ - это большое количество, это 2/3 от общего числа. Мы рады, что жители поддержали проект по развитию центра города», - отметил начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Теперь специалисты обозначат официальные границы КРТ, после чего объявят торги для определения застройщика. Он разработает проект планировки территории и выберет стартовую площадку, где построит первые дома. Все этапы также пройдут обсуждения с жителями.В Минстрое отметили, что подробная информация по каждому дому будет размещена на досках объявлений рядом с подъездами, а также передана в управляющие компании.Фото: Минстрой Бурятии