Общество 01.10.2023 в 08:00
Бурятский детсад переиграл питерских юристов
Им не удалось взыскать 300 тыс. рублей с дошкольного учреждения
Текст: Дмитрий Родионов
Четвертый арбитражный апелляционный суд в г. Чите оставил в силе решение Арбитражного суда Бурятии, который отказал в иске индивидуальному предпринимателю из Санкт-Петербурга Алине Андреевой к частному детсаду «Киндер Плюс» из Улан-Удэ. Истец пыталась взыскать 300 000 рублей с детсада и убрать вывеску «Киндер-плюс», которая якобы имела признаки, «сходные до степени смешения с товарным знаком», который ранее зарегистрировала она.
Напомним, что, как ранее сообщал «Номер один», еще в 2007 году в Улан-Удэ открылся детский сад «Киндер-Плюс», который много лет работал под своим брендом, придуманным ее основателями. Однако спустя несколько лет в Санкт-Петербурге был открыт похожий детский сад с таким же названием «Киндер-Плюс», который начал работать под одноименной вывеской. Позже, в 2021 году, питерский предприниматель Андреева зарегистрировала товарный знак «Киндер». И начала рассылать иски по всем регионам, требуя денег якобы «за нарушение пользования товарным знаком в связи со схожестью». Оказалось, что слово «Киндер» весьма популярно на просторах России, и с каждого, кто использовал его в коммерческих целях, можно было получать немалые деньги. Так, по крайней мере, посчитали бизнесмены из некогда «бандитского Петербурга».
Подобный иск пришел и в Бурятию. Улан-удэнский детсад не признал схожести обозначения и отказал в удовлетворении требований в претензионном письме (действительно, сами буквы и их оттенки заметно отличались друг от друга). Мотивируя это тем, что не улан-удэнский детсад должен платить за пользование товарным знаком, а питерцы, поскольку они открылись позднее. А в авторском праве самый главным принцип схож с пословицей: «Кто успел, тот и съел».
Улан-удэнцам удалось доказать свой приоритет в названии в том числе с помощью СМИ. Ведь «Киндер-Плюс» был активным рекламодателем и смог доказать факт ежегодного размещения в СМИ рекламы, а также официальных награждений за достижения, свидетельствующие об активной коммерческой деятельности. Арбитражный суд Бурятии, получив исчерпывающие доказательства работы детсада с 2008 года, отказал питерцам в иске. Последние подали апелляционую жалобу в Четвертый арбитражный апелляционный суд в г. Чите. Однако и там встали на сторону регионального суда.
Суды подтвердили, что право ответчика на использование буквосочетания «Киндер» в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации принадлежащего ему частного детского сада возникло с 2007 года, то есть до даты приоритета товарного знака, оформленного конкурентами. В комментарии «Номер один» юрист Светлана Тоневицкая выразила удовлетворение решением апелляционной инстанции.
- Решение суда вступило в силу, и это важный шаг в защите наших предпринимателей от необоснованных претензий «специалистов» по авторскому праву, - сообщила она.
Добавим, что в последнее время суды в республике оказались завалены исками от разного рода фотографов, специалистов по игрушкам и прочей публики, которые пытаются «закошмарить» предпринимателей республики на предмет взыскания огромных сумм за «нарушения авторских прав». В результате чего бизнес теряет и время, и деньги в бесконечных судебных процессах.
Фото: «Номер один»
Напомним, что, как ранее сообщал «Номер один», еще в 2007 году в Улан-Удэ открылся детский сад «Киндер-Плюс», который много лет работал под своим брендом, придуманным ее основателями. Однако спустя несколько лет в Санкт-Петербурге был открыт похожий детский сад с таким же названием «Киндер-Плюс», который начал работать под одноименной вывеской. Позже, в 2021 году, питерский предприниматель Андреева зарегистрировала товарный знак «Киндер». И начала рассылать иски по всем регионам, требуя денег якобы «за нарушение пользования товарным знаком в связи со схожестью». Оказалось, что слово «Киндер» весьма популярно на просторах России, и с каждого, кто использовал его в коммерческих целях, можно было получать немалые деньги. Так, по крайней мере, посчитали бизнесмены из некогда «бандитского Петербурга».
Подобный иск пришел и в Бурятию. Улан-удэнский детсад не признал схожести обозначения и отказал в удовлетворении требований в претензионном письме (действительно, сами буквы и их оттенки заметно отличались друг от друга). Мотивируя это тем, что не улан-удэнский детсад должен платить за пользование товарным знаком, а питерцы, поскольку они открылись позднее. А в авторском праве самый главным принцип схож с пословицей: «Кто успел, тот и съел».
Улан-удэнцам удалось доказать свой приоритет в названии в том числе с помощью СМИ. Ведь «Киндер-Плюс» был активным рекламодателем и смог доказать факт ежегодного размещения в СМИ рекламы, а также официальных награждений за достижения, свидетельствующие об активной коммерческой деятельности. Арбитражный суд Бурятии, получив исчерпывающие доказательства работы детсада с 2008 года, отказал питерцам в иске. Последние подали апелляционую жалобу в Четвертый арбитражный апелляционный суд в г. Чите. Однако и там встали на сторону регионального суда.
Суды подтвердили, что право ответчика на использование буквосочетания «Киндер» в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации принадлежащего ему частного детского сада возникло с 2007 года, то есть до даты приоритета товарного знака, оформленного конкурентами. В комментарии «Номер один» юрист Светлана Тоневицкая выразила удовлетворение решением апелляционной инстанции.
- Решение суда вступило в силу, и это важный шаг в защите наших предпринимателей от необоснованных претензий «специалистов» по авторскому праву, - сообщила она.
Добавим, что в последнее время суды в республике оказались завалены исками от разного рода фотографов, специалистов по игрушкам и прочей публики, которые пытаются «закошмарить» предпринимателей республики на предмет взыскания огромных сумм за «нарушения авторских прав». В результате чего бизнес теряет и время, и деньги в бесконечных судебных процессах.
Фото: «Номер один»
Тегидетский сад суд