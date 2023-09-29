В Улан-Удэ открылся новый учебный корпус медицинского колледжа

Сегодня, 29 сентября, в Улан-Удэ открылся новый корпус республиканского базового медицинского колледжа им. Э.Р. Раднаева. Со значимым событием будущих медицинских работников поздравили первые лица республики.

- У нас появилась ещё одна возможность готовить наших медицинских специалистов, обеспечивать в Бурятии здоровье для всех. Чтобы люди у нас в республике были здоровыми, счастливыми, уверенно шли в будущее, шли вперёд. Мне хочется, чтобы в этих стенах учились душевные, профессиональные, квалифицированные специалисты, которые потом будут лечить наших детей, наших бабушек и дедушек, нас самих, - заявил глава республики Алексей Цыденов.





В этом году колледжу исполняется 93 года, это первое медицинское образовательное учреждение республики. Первый выпуск специалистов из медицинского техникума состоялся в 1933 году - 27 акушеров и 17 медсестер вступили в ряды медработников Верхнеудинска. В 1998 году колледжу присвоили имя главного хирурга Минздрава Бурятии, начальника эвакогоспиталей Э.Р. Раднаева. На сегодняшний день подготовлены более 20 тыс. специалистов.





Колледж давно нуждался в современном, новом здании - площадь старого здания колледжа уже не позволяла обеспечить организацию полноценного образовательного процесса. Правительство Бурятии приобрело здание на улице Ботаническая общей площадью 1 447 кв. м, а также выделило средства на проведение ремонта, приобретение мебели и оборудования.

- За последние годы в Бурятии открылись десятки объектов – медицинских, образовательных и прочих. Это здание под свои нужды хотели взять многие, но наш глава решил, что будем развивать медицину. Мы знаем проблемы дефицита площадей в колледже, о дефиците средних медицинских работников – не хватает более 700 человек. Сейчас вы, ребята, будет учиться в новом корпусе. Но это только начало. В прошлом году было выделено 20 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на новый учебный корпус для медицинского колледжа. Проектируемый учебный корпус площадью почти 8 тыс кв.м. рассчитан на 300 учащихся и 300 человек персонала, - рассказал на открытии председатель комитета по социальной политике Народного Хурала РБ Игорь Марковец.





Депутат отметил, что ранее студентам приходилось учиться в две смены, при этом не хватало 18 аудиторий, кабинетов-лабораторий.

Целевой поток в колледже за последние годы увеличили в несколько раз, до 1300 студентов, в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по обеспечению кадрами первичного звена.

Также ссуз обучает 200 слушателей по программам младшего медицинского персонала, ежегодно проходят повышение квалификации и переподготовку свыше 2 000 средних медицинских работников.

В медколледже обучаются по нескольким специальностям – «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая», «»Фармация», «Стоматология профилактическая».





- Сегодня для нашего колледжа знаковый день. Впервые за последние 60 лет новоселье. В первую очередь, хочу поздравить наших студентов, радуюсь за вас. Вы получили возможность получать знания в хороших условиях. От души поздравляю наших преподавателей, мы мечтали о новом корпусе. Со своей стороны хочу заверить, что руководство и коллектив колледжа будут делать все, чтобы повысить качество подготовки специалистов- медиков, – пообещала директор колледжа Светлана Замбалова.





Фото: "Номер один"