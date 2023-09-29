Общество 29.09.2023 в 18:22

В Улан-Удэ некоторые дома остаются без отопления

Без коммунальной услуги остались жители нескольких аварийных домов

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ некоторые дома остаются без отопления

Юрист Владимир Дашиев в соцсетях сообщил о том, что несмотря на то, что наступают холода, в дома некоторых горожан до сих пор не пришло тепло.

По его данным, без отопления остаются жители домов по ул. Онохойская 12, Онохойская 14, Тобольская 37, Шмидта 32, пер.Ростовский, 42.

- Собственники сообщают, что дома к отоплению до сих не подключены. В аварийно-диспетчерской службе поясняют, что теплоснабжение в эти дома подаваться не будет, так как проживают в них от 1 до 5 семей, - отмечает юрист.

Владимир Дашиев для устранения нарушений прав граждан направил обращение в СКР Бурятии для проверки и принятия мер реагирования.

Позднее стало известно, что дом по пер.Ростовский, 42 к отоплению подключили. Однако жители дома жалуются на то, что «большая часть труб срезана, крыша дырявая, из розеток дует ветер, вообще тепловой контур дома нарушен».

В администрации города обещают расселить это дом в четвертом квартале 2023 г.

«Онохойская 14 - до сих пор нет тепла, трубы срезаны, на телефонные звонки отвечают - «потерпите», - пишут люди.

В администрации Советского района г.Улан-Удэ «Номер один» сообщили, что в доме по ул.Шмидта, 32 проживают три семьи – две семьи являются собственниками жилья, одна – нанимателями. Новое жилье подыскивается, их обещают расселить в ближайшее время. Одна из семей отказалась от предлагаемого им жилья в мкр.Новый Зеленый, также этой семье предлагалось иное жилье в маневренном фонде. Скорее всего, эта семья будет выселена по решению суда.

Что касается ул. Тобольская, 37, по словам чиновников, жалоб и обращений в администрацию Октябрьского района не поступало.

- При наличии проблем с отоплением рекомендуем жителям указанного дома обратиться с заявкой в диспетчерскую ПАО «ТГК-14» для решения проблемы с отоплением. Дом по ул. Онохойская, 12 признан аварийным и полностью расселён. 14 дом по ул. Онохойской также признан аварийным, в настоящее время расселён 1 подъезд указанного дома. Во 2 подъезде проживают жители, которые на данный момент ждут судебного решения в рамках переселения. В связи с чем в настоящее время проводится работа по запуску отопления 2 подъезда по ул. Онохойская, 14, - сообщил «Номер один» заместитель руководителя администрации Октябрьского района по территориальному развитию Александр Галданов.

 
Фото: "Номер один"

Теги
аварийное жилье отопление ТГК-14

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