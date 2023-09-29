В Улан-Удэ на зов о помощи откликнулось 130 добровольцев

На берегу Уды, в районе нижней «Батарейки» состоялась акция по уборке мусора. Волонтеры АНО «Событие» звали на помощь хотя бы 10 добровольцев, но откликнулось гораздо больше. Радует, что большинство вызвавшихся помочь - молодежь.- Написали пост в соцсети, чтоб найти хотя бы 10-15 человек. В итоге отозвались активные молодые люди нашего города. И их у нас много - аж 130 человек! Если до этого планировали поработать 1.5 - 2 часа, то сейчас сделали все гораздо быстрее. Откликнулись студенты БРИТ, БРИЭКС, колледжа ВСГУТУ, БКТиС, БКТиЛ, Движение первых г. Улан-Удэ и ученики школы №2, 37, 18, 19, 2, 49, 51, 54 и 25, гимназии №3. А также ДЮЦ "Безопасное детство" и волонтеры АНО «Событие», - говорит директор АНО «Событие», экозащитник Чингис Болотов.Большая команда собрала и вывезла в общей сложности более 200 мешков мусора.