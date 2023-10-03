В Бурятии ловили «джентльменов удачи»

В Бурятии завершен второй этап федеральной операции «Розыск». Она направлена на розыск и задержание лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, службы исполнения наказаний, а также установление местонахождения без вести пропавших.В результате полицейские задержали 20 фигурантов, двое из которых разыскивались органами внутренних дел по Красноярскому и Хабаровскому краям. Установлено местонахождение одного без вести пропавшего. За совершение тяжких преступлений оперативниками задержано пять злоумышленников.Так, сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Хоринский» в 15 километрах от Гусиноозерска задержан скрывшийся от органов суда 36-летний мужчина. Ранее он подозревался в попытке кражи имущества из частного дома в селе Хоринск, совершенной в апреле текущего года. Мужчина установлен и доставлен в ОВД. Уголовное дело в отношении него по окончании расследования направили в суд, но он неоднократно не являлся на судебные заседания и был объявлен в розыск. В ходе проведения операции полицейские получили информацию о том, что разыскиваемый под выдуманными данными устроился на работу по ремонту дороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск. В результате выезда на место хоринских оперативников он задержан и в настоящее время заключен под стражу.Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мухоршибирскому району в Улан-Удэ задержали 40-летнего злоумышленника, который скрылся от органов дознания. В феврале прошлого года мужчина при трудоустройстве на предприятие по добыче каменного угля предъявил недействительный диплом о высшем технологическом образовании, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый допрошен и отпущен под подписку о невыезде.Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по Улан-Удэ задержан и доставлен в следственный отдел 17-летний молодой человек. Несовершеннолетний обвинялся в двух эпизодах квартирных краж в столице Бурятии, совершенных в начале года. Общий ущерб от противоправных деяний превысил 115 тыс рублей. Однако от органов следствия он скрылся. В настоящее время заключен под стражу.Фото: «Номер один»