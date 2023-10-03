Общество 03.10.2023 в 10:03

В Бурятии ловили «джентльменов удачи»

Полицейские республики задержали 20 граждан, находившихся в федеральном розыске
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Текст: Номер один
В Бурятии ловили «джентльменов удачи»
В Бурятии завершен второй этап федеральной операции «Розыск». Она  направлена на розыск и задержание лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, службы исполнения наказаний, а также установление местонахождения без вести пропавших.

В результате полицейские задержали 20 фигурантов, двое из которых разыскивались органами внутренних дел по Красноярскому и Хабаровскому краям. Установлено местонахождение одного без вести пропавшего. За совершение тяжких преступлений оперативниками задержано пять злоумышленников.

Так, сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Хоринский» в 15 километрах от Гусиноозерска задержан скрывшийся от органов суда 36-летний мужчина. Ранее он подозревался в попытке кражи имущества из частного дома в селе Хоринск, совершенной в апреле текущего года. Мужчина установлен и доставлен в ОВД. Уголовное дело в отношении него по окончании расследования направили в суд, но он неоднократно не являлся на судебные заседания и был объявлен в розыск. В ходе проведения операции полицейские получили информацию о том, что разыскиваемый под выдуманными данными устроился на работу по ремонту дороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск. В результате выезда на место хоринских оперативников он задержан и в настоящее время заключен под стражу.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мухоршибирскому району в Улан-Удэ задержали 40-летнего злоумышленника, который скрылся от органов дознания. В феврале прошлого года мужчина при трудоустройстве на предприятие по добыче каменного угля предъявил недействительный диплом о высшем технологическом образовании, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый допрошен и отпущен под подписку о невыезде.

Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по  Улан-Удэ задержан и доставлен в следственный отдел 17-летний молодой человек. Несовершеннолетний обвинялся в двух эпизодах квартирных краж в столице Бурятии, совершенных в начале года. Общий ущерб от противоправных деяний превысил 115 тыс рублей. Однако от органов следствия он скрылся. В настоящее время заключен под стражу.

Фото: «Номер один»

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