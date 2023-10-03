Иван Бурлака назначен и.о. начальника Бурятской таможни

Исполняющим обязанности начальника Бурятской таможни с 3 октября 2023 года назначен Иван Бурлака, подполковник таможенной службы, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Иван Юрьевич Бурлака родился 19 сентября 1986 года в г. Советская Гавань Хабаровского края. В 2008 году окончил Владивостокский филиал Российской таможенной академии по специальности «Экономика и управление на предприятии».Службу в таможенных органах начал после окончания вуза в должности инспектора отдела таможенного досмотра Хабаровской таможни. С августа 2015 по декабрь 2018 года занимал должности заместителя начальника Бикинского таможенного поста Хабаровской таможни, заместителя начальника Приамурского таможенного поста (центра электронного декларирования) Хабаровской таможни. С декабря 2018 по май 2020 года был заместителем начальника Хабаровской таможни. В мае 2020 года назначен первым заместителем начальника Бурятской таможни.Награжден юбилейной медалью «25 лет ФТС России», медалью за службу в таможенных органах III степени, нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», почетной грамотой ФТС России.Полковник таможенной службы Игорь Кокорин, ранее возглавлявший Бурятскую таможню, с 3 октября назначен начальником Сахалинской таможни.Фото: Бурятская таможня