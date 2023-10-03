Общество 03.10.2023 в 16:02

День учителя слегка подорожал

В этом году родители потратят на подарки педагогам в деньгах больше на 7%
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Текст: Номер один
День учителя слегка подорожал
Бюджеты на чествование классных руководителей в День учителя по сравнению с прошлым годом выросли в среднем на 7%. Больше всего денег потратят родители из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, сообщает портал SuperJob итоги своего опроса 3000 родителей школьников из всех округов страны.

Средние затраты на поздравление классных руководителей в День учителя по России в целом составляют 3200 руб, что на 200 руб больше, чем год назад. По традиции, чаще всего учителям в это день преподносят букеты. В качестве подарков также популярны наборы кофе, чая и/или конфет и сертификаты.

Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 3700 и 3300 руб соответственно. Самые скромные бюджеты на подарки в этом году — у родительских комитетов Волгограда и Омска (по 2100 руб соответственно).

Фото: pixabay.com
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