В Бурятии отец пытается защитить честь разбившегося в горах летчика

Разыскивать пропавших пилотов вновь начали весной следующего года. Обломки самолета обнаружила группа туристов. Остатки воздушного судна нашли на перевале Байконур, в 27 километрах от поселка Кырен Тункинского района.





В июле 2020 года Бурятию потрясло страшное известие – в горах Тункинского района разбился самолет Ан-2 с шестью авиаторами на борту. Тела погибших мужчин нашли лишь через год упорных поисков. Сейчас отец одного из погибших пилотов пытается оспорить решение суда, по которому виновным в авиакатастрофе оказался его сын.19 июля 2020 года самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района. В установленное время экипаж на связь не вышел.Как сообщали официальные источники, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов, чтобы определить области химической обработки лесов от тутового шелкопряда. На его борту были два члена Ан-2 и четыре пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые позже должны были подключиться к авиационно-химическим работам).Для поиска самолета задействовали вертолеты Ми-8, два самолета Ан-2 и частный вертолет «Робинсон». Помогал в поисках поисковый отряд «ЛизаАлерт». Однако найти упавший самолет не удалось. С наступлением осени поиски приостановили.После сообщения о страшной находке следственная группа с участием председателя комиссии Межгосударственного авиационного комитета осмотрела место происшествия, изъяла предметы, которые имели значение для расследования авиакатастрофы.После того как обнаружили место падения и нашли тела всех погибших, провели генетическую экспертизу, чтобы понять, кому принадлежат останки. Похороны проходили в разных регионах: все пилоты были из разных частей страны.Виталия похоронили в Краснодарском крае, там он прожил более 20 лет после переезда из Бурятии.Расследование авиакатастрофы длилось почти два года. В суд дело ушло этим летом. Всю вину за произошедшее следствие возложило на одного из пилотов воздушного судна Виталия Мациевского.«Органом предварительного расследования В. Мациевский обвинялся в том, что он в период с 18:50 до 21:00, являясь капитаном воздушного судна Ан-2 с бортовым номером RA-7126, действуя небрежно, в нарушение требований трудового договора, Воздушного кодекса, Федеральных авиационных правил, взлетел на Ан-2 со взлетно-посадочной полосы в пос. Кырен с находившимися на борту воздушного судна работниками авиакомпании «Феникс» в целях ознакомительного полета по изучению Окинского лесничества без уведомления органа облуживания воздушного движения», - говорится в материалах дела.В документе также сказано, что пилот Ан-2 «в условиях ограниченной видимости допустил опасное сближение с горной поверхностью перевала Байконур горного массива Верхних Саян, с последующим столкновением с указанной горной поверхностью на высоте хребта 2780 метров над уровнем моря. В результате собственнику воздушного судна причинен крупный ущерб в размере 4,1 млн рублей, а В. Мациевский и остальные работники авиакомпании погибли».12 июля 2023 года уголовное дело в отношении Виталия Мациевского прекратили в связи с его смертью. Тем не менее вину все же возложили на погибшего пилота. Отец Виталия Борис Анатольевич не смог смириться с таким выводом следствия и суда, решив бороться, чтобы доказать невиновность своего сына.Во время нашего интервью Борис Анатольевич с легкостью оперирует авиационными терминами, со знанием дела рассказывает об авиационных правилах, типах самолетов, двигателях и многом другом. Это легко объяснимо – всю свою жизнь Борис Мациевский посвятил авиации, но только не в небе, а на земле. Отец погибшего работал на летно-испытательной станции авиазавода.- Моего сына обвиняют в том, что он организовал самостоятельный вылет по собственной инициативе. Но он не мог это сделать, так как не обладал соответствующими полномочиями. Ими обладали шеф-пилот и генеральный директор АК «Феникс». Подготовка к полету начинается на земле - с получения полетного задания, проведения инструктажа, выработки аэронавигационного решения, затем подается уведомление о полете тем организациям, которые отвечают за безопасность полетов. Пользователь воздушного пространства обязан уведомить о работах в пространстве и времени, а также о маршруте, - рассказывает Борис Анатольевич. – Самолет не взлетит, пока пилоты не получат полетное задание и не выработают аэронавигационное решение, - подчеркивает наш собеседник.Борис Мациевский уверен, что полет не мог организовать его сын еще и потому, что кроме него на борту было еще пять опытных пилотов. Даже если предположить, что Виталию взбрело в голову организовать несанкционированный вылет, то как ему удалось подбить на такую авантюру еще пятерых здравомыслящих людей?- Другие работники авиакомпании «Феникс» работали командирами воздушного судна и вторыми пилотами. Соответственно, они подчинялись не Виталию, а генеральному директору и шеф-пилоту. При этом органы предварительного следствия не установили, когда и при каких обстоятельствах Виталий отдал им распоряжение быть участниками несанкционированного полета. Из этого следует, что стать пассажирами несанкционированного вылета они могли только по распоряжению гендиректора или шеф-пилота, - поясняет отец погибшего летчика.По мнению Бориса Анатольевича, именно генеральный директор авиакомпании дал распоряжение на вылет и организовал его.Далее отец Виталия рассуждает так: если вылет был несанкционированный, почему директор авиакомпании не предпринял никаких мер к возвращению самолета обратно на аэродром? Директор мог связаться с вылетевшими по радиостанции и отдать приказ вернуться.Борис Мациевский не понимает, почему никто не принял во внимание показания сторожа, который видел, что 19 июля до 18:00 на аэродроме находился и генеральный директор, и самолет, а в 19:00 самолета уже не было.Также, по мнению нашего собеседника, суд не дал должной оценки телефонному разговору, который состоялся между гендиректором «Феникса» и одним из пилотов. Изначально вылет планировался на другом воздушном судне, но машина была неисправна. Капитану этого самолета пришлось заняться поисками специалистов по аргонной сварке.- Когда командир воздушного судна бегал по поселку в поисках специалиста, ему позвонил гендиректор и спросил, где он, полетит ли. Но поскольку командир судна был занят, он дал добро на то, чтобы вместо него полетел его второй пилот, - говорит Борис Мациевский.В качестве еще одного неоспоримого аргумента в пользу невиновности Виталия его отец цитирует гендиректора авиакомпании «Феникс». Цитаты приведены в томах дела. В частности, гендиректор говорил следующее: «Полет был запланирован на вечернее время, до захода солнца, по окончании монтажа аппаратуры», «По плану самолет должен был вернуться в 21:00 19 июля», «Всем летным составом обсуждали, что необходимо сделать облет маршрута, чтобы показать, как нужно летать, выявить сложные участки пути».Как отмечает Борис Мациевский, эти показания еще раз доказывают, что вылет не был несанкционированным и его сын не принимал самостоятельных решений на его счет. Кроме того, позднее Ространснадзор оштрафовал гендиректора авиакомпании «Феникс» и саму организацию за неуведомление диспетчера о полете.Виталий Мациевский имел достаточно большой стаж в авиации. В небе он провел более 15 тыс. часов. В 2019 году он уже бывал в республике – обрабатывал леса от вредителей. Виталий родом из Бурятии, в Краснодарский край переехал с семьей 20 лет назад в поисках работы.- Семья у нас большая, у Виталия еще есть брат и две родных сестры, двоюродные братья и сестры. Женат, у него трое детей, - рассказывали нам ранее о Виталии его родственники.- Следствие, не найдя никаких доказательств вины моего сына, обвинило его в трагедии. Я и вся наша семья просили суд признать Виталия Мациевского невиновным по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена», ведь умысла на преступление не было, - говорит Борис Мациевский.Когда Виталий бывал в Бурятии, вместе с отцом они всегда говорили об авиации, обсуждали все изменения, новинки. Говорили о том, какие приборы могли бы помочь и какие методики управления летательными аппаратами на сегодня являются наиболее передовыми. Обсуждали действия пилотов, как Виталия, так и его коллег - какие были верные, а какие нет.Однако теоретические рассуждения не помогают в реальности. На самолете Ан-2, который разбился в горах Тунки, стоял старый двигатель, который по своим характеристикам не дотягивал до норматива, был слаб для работы в горах при сложных условиях.- Двигатель на самолет закупили в 2018 году. Тогда его мощность составляла 1050 л. с. В 2019 году мощность уже снизилась до 906 л. с. при разрешенной мощности в горах в 930 л. с., - говорит Борис Анатольевич.Удалось бы избежать трагедии, если бы двигатель соответствовал нормативам? Ответить на этот вопрос сейчас невозможно.Супруга Виталия Зинаида говорит, что авиакомпания практически не помогла с похоронами – на них семье дали 150 тыс. рублей. Однако только отправка тела в Анапу обошлась в 100 тысяч.- Там считают, что они все нам возместили, а теперь еще и всю ответственность переложили на моего мужа. Так же проще. Он умер, что с него взять. Все действия отца по реабилитации сына пока что не увенчались успехом, - говорит Зинаида.Суд первой инстанции признал Виталия Мациевского виновным, Верховный суд, где Борис Мациевский пытался обжаловать решение, также подтвердил виновность Виталия.Но отец погибшего пилота сдаваться не намерен. Бороться за честное имя сына и его реабилитацию он будет и дальше - апелляционное постановление он намерен обжаловать в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово.Фото: предоставлено Зинаидой Мациевской