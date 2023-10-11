Россия, КНР и Монголия запустят межгосударственный турмаршрут «Великий чайный путь»

Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута «Великий чайный путь». Его география повторяет торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург, созданный в 18 веке для экспорта чая. К новому туристическому проекту уже готовы присоединиться 18 российских регионов, в том числе и Бурятия, сообщили в правительстве республики.Документ о развитии нового маршрута подписали заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, заместитель министра культуры и туризма КНР Ду Цзян, заместитель министра окружающей среды и туризма Монголии М.Ганбаатар на трехсторонней встрече руководителей туристских администраций, которая прошла в городе Ухане (Китай).«Великий чайный путь» объединит российские регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, а также Москву и Санкт-Петербург. В рамках маршрута планируется развивать, прежде всего, турпродукты в сфере экскурсионного и образовательного туризма. Опорные пункты по маршруту будут включать музеи, где будут показаны памятные экспонаты, напоминающие связь с чаеторговлей, гостиницы, места отдыха и развлечений, спа-салоны на основе лучших методов восстановления, принятых в России, Китае и Монголии, торговые предприятия и рестораны.«Сегодня у нас есть все необходимые ресурсы для обеспечения государственной поддержки проекта «Великий чайный путь», а также создания благоприятных условий для его реализации. Мы активно работаем с органами управления в области транспорта, пограничными и таможенными властями, инвестиционными компаниями. Восемнадцать российских регионов уже направили свои предложения по содержательному наполнению проекта «Великий чайный путь». Они включают достопримечательности, местные туристические маршруты, отели и туроператоров, заинтересованных в реализации проекта», – подчеркнул заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.Как отметил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, в республике уделяют большое внимание этому маршруту. Опорными пунктами в Бурятии являются город Кяхта, которому в 2027 году исполняется 300 лет, город Улан-Удэ (Верхнеудинск), Удунгинский тракт. В республике в рамках турмаршрута будут активно задействованы музеи, где туристы смогут увидеть памятные экспонаты, связанные с чаеторговлей, отдохнуть в новых модульных отелях.Все предложения от регионов проанализируют эксперты минэкономразвития, и на их основе до конца года будет разработана дорожная карта с набором конкретных мероприятий и проектов по созданию и продвижению маршрута «Великий чайный путь».Фото: egov-buryatia.ru