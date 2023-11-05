Общество 05.11.2023 в 11:55

Зорикто Доржиев украсил «Бурятию» муралом «Мелодия родной земли»

Мурал нанесла команда GraffitiRussia – одна из ведущих в России, на счету которой 540 работ с 2010 года
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Зорикто Доржиев украсил «Бурятию» муралом «Мелодия родной земли»
В Улан-Удэ заслуженный художник Бурятии Зорикто Доржиев представил 4 ноября авторский мурал «Мелодия родной земли» на фасаде здания гостиницы «Бурятия», созданный в рамках проектирования туристского кода центра столицы Бурятии, сообщили в правительстве республики.

«Согласно проекту «Туристический код», который реализуется в рамках национального проекта «Туризм», в Улан-Удэ запланировано 29 мероприятий. Преображаем город в целом, чтобы он стал, с одной стороны, привлекательным для туристов, но, в первую очередь, для нас самих. Когда нам самим здесь нравится жить, тогда и гости чувствуют это настроение. Украшение нашего дома является одной из важных, если не самой важной, задачей», – заявил на презентации глава Бурятии Алексей Цыденов.

Мурал высотой 31 метр состоит из двух частей: женской с мотивами природы Бурятии и мужской, наполненной традиционными элементами национальной культуры. Произведение повествует о красоте родного края, его уникальности и богатстве.

«Столь монументальные вещи, я честно говоря, никогда не делал. Затея очень масштабного мурала в центре города воплотилась. Воплощение получилось на отлично. Город должен наполняться подобными объектами разных художников, авторов. Я думаю, горожане будут рады, что город станет ярче и красивее», - заявил Зорикто Доржиев.

Эту сторону гостиницы хорошо видно с Площади Советов, Театральной площади, улицы Ленина. Чтобы мурал был виден в любое время суток, его подсветил «Горсвет».

Нанесением мурала занималась команда GraffitiRussia – одна из ведущих в России, на счету которой 540 выполненных работ с 2010 года. Является победителем многих граффити-фестивалей в России. Представители команды отмечают, что мурал Зорикто Доржиева однозначно выделяется среди всех граффити в России из-за яркости и художественности образа, этнических мотивов.

Улан-Удэ один из 30 городов России, которому предоставлена субсидия на создание туристского кода центра города по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Туристский код - это комплекс мероприятий, направленный на создание привлекательного визуального облика центра города. Благодаря проекту в 2023 году в Улан-Удэ будет сделана архитектурная подсветка исторических зданий на улице Ленина и вокруг Гостиных рядов, установлены ориентирующие указатели, обновлены вывески и рекламно-информационные конструкции на фасадах зданий согласно действующим регламентам, установлены арт-объекты, закуплено оборудование для проведения событийных мероприятий и комфортного пребывания туристов. Всего 29 мероприятий на общую сумму 217,6 млн рублей.

Российский художник Зорикто Доржиев родился в Улан-Удэ в 1976 году. Заслуженный художник Бурятии. Творческий метод Зорикто строится на синтезе нескольких составляющих, главные из которых – фигуративная традиция академической школы и культурное наследие кочевых народов Бурятии. Художник создает изображения, которые насыщены характерными свойствами культуры Центральной и Восточной Азии.


Фото: egov-buryatia.ru
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