В Бурятии простятся с молодым военным

15 октября в ходе спецоперации погиб 24-летний военнослужащий из Бурятии Артём Новоселов. Об этом сообщил вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7».Артём Новоселов родился 10 апреля 1999 года в селе Тарбагатай Хоринского района. С 2006 по 2015 годы учился в МБОУ «Санномыская СОШ». Он проявил себя активным, инициативным, отзывчивым учеником, который стремился участвовать в спортивных, военно-патриотических мероприятиях.После окончания школы поступил в Бурятский лесопромышленный колледж. В 2017 году был призван на срочную военную службу в ряды Российской армии, служил в Хабаровском крае. В марте 2018 года заключил контракт.У Артёма Новоселова остались папа, мама, брат, сестра и племянники.Похороны погибшего военного пройдут 11 ноября в родном селе.Фото: «Хоринск-инфо.24/7»