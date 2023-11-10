Общество 10.11.2023 в 12:34

В Бурятии простятся с молодым военным

24-летний Артём Новоселов погиб в боях на Донбассе
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии простятся с молодым военным
15 октября в ходе спецоперации погиб 24-летний военнослужащий из Бурятии Артём Новоселов. Об этом сообщил вайбер-чат «Хоринск-инфо.24/7».

Артём Новоселов родился 10 апреля 1999 года в селе Тарбагатай Хоринского района. С 2006 по 2015 годы учился в МБОУ «Санномыская СОШ». Он проявил себя активным, инициативным, отзывчивым учеником, который стремился участвовать в спортивных, военно-патриотических мероприятиях.

После окончания школы поступил в Бурятский лесопромышленный колледж. В 2017 году был призван на срочную военную службу в ряды Российской армии, служил в Хабаровском крае. В марте 2018 года заключил контракт.

У Артёма Новоселова остались папа, мама, брат, сестра и племянники.

Похороны погибшего военного пройдут 11 ноября в родном селе.

Фото: «Хоринск-инфо.24/7»
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