Общество 13.11.2023 в 10:01

Уроженка Бурятии вышла в финал международного конкурса «Топ стюардесс 2023»

Победителя конкурса определят 10 декабря в Москве
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Текст: Андрей Константинов
Уроженка Бурятии вышла в финал международного конкурса «Топ стюардесс 2023»
Юлия Иванова, родившаяся в Бурятии и проживающая сейчас в Санкт-Петербурге, стала одной из 30 участниц, прошедших в финал международного конкурса «Топ стюардесс 2023». Как сообщили в Минтрансе Бурятии, финалистки были отобраны как по внешности, так и по профессиональным качествам: знанию аварийно-спасательного оборудования, умению оказать медицинскую помощь. Девушки прошли испытания, которые проверили их стрессоустойчивость и умение искать выход из сложных, порой конфликтных ситуаций. Также важным моментом отбора был тест по английскому языку.

Отборочные туры на конкурс проходили с апреля по октябрь 2023 года. Всего на участие было подано более 1000 заявок. По итогу кастингов организаторами и членами жюри были отобраны 57 полуфиналисток, а затем и 30 финалисток из более чем 10 авиакомпаний и 22 городов. Финалистки конкурса будут бороться за корону 10 декабря на сцене КЦ «Вдохновение» в Москве. В состязании за первое место принимают участие девушки из России, Беларуси, Казахстана и ОАЭ.

Напомним, Юлия Иванова работает в авиакомпании «Победа». Она родилась в поселке Хуртэй Кижингинского района, где прожила первые пять лет своей жизни. Затем семья Юлии переехала в Улан-Удэ, тут девочка пошла в школу и проучилась до седьмого класса, пока родители не решили вернуться в родной поселок. После окончания школы Юлия переехала в Иркутскую область, где поступила в Иркутский государственный лингвистический университет по специальности «зарубежное регионоведение».

О том, как Юлия осуществила свою мечту и насколько нелегким был её путь, «Номер один» подробно рассказывал летом этого года.

Фото: предоставлено Юлией Ивановой
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