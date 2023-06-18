Уроженка Бурятии вышла в полуфинал международного конкурса «Топ стюардесс 2023»

- В «Победе» я училась полтора месяца, для этого пришлось переехать в Москву. В июле 2021 года после сдачи экзаменов в компании сдала экзамен в Росавиации и получила свидетельство бортпроводника. От начала обучения до первого полета прошло 2,5 месяца, - говорит стюардесса.





Недавно уроженка Бурятии Юлия Иванова вышла в полуфинал международного конкурса «Топ стюардесс 2023». «Номер один» решил поговорить с землячкой о том, каково это работать в небе.Юлия Иванова родилась в поселке Хуртэй Кижингинского района, где прожила первые пять лет своей жизни. Затем семья Юлии переехала в Улан-Удэ, тут девочка пошла в школу и проучилась до седьмого класса, пока родители не решили вернуться в родной поселок.После окончания школы Юлия переехала в Иркутскую область, где поступила в Иркутский государственный лингвистический университет по специальности «зарубежное регионоведение». В вузе девушка изучала английский и испанский языки, а также политику, культуру, экономику США.Во время учебы Юлия работала репетитором по английскому языку и администратором в гостинице.- Зарплата была небольшая, а работа казалась скучной. Вскоре я переехала в Новосибирск, там окончила магистратуру и также трудилась репетитором и администратором. Но понимала, что это не мое, как и не устраивал доход. Тогда и решила, что нужно искать что-то более интересное, такую работу, которая приносила бы удовольствие, - рассказывает девушка.Еще в Иркутске, когда Юлия работала в гостинице «Аэроотель», находящейся в аэропорту, она восхищалась стюардессами. Такие девушки служили для нее примером.- Мне тогда казалось, что члены летных экипажей это очень смелые люди, к тому же они всегда идеально выглядят. Я думала, что к стюардессам предъявляются очень жесткие требования, и боялась, что не подойду, что меня не возьмут на такую работу, - вспоминает наша героиня.В Новосибирске девушка познакомилась со стюардессами. Одна из новых знакомых Юлии работала бортпроводником в авиакомпании S7, а другая недавно ушла из авиации. Они рассказали о своей профессии и подбодрили подругу, посоветовали ей обязательно попробовать устроиться бортпроводником, ведь для этого у нее были все данные: знание языков, хороший рост и здоровье.Немного поразмыслив, девушка решила, что пора менять жизнь и попробовать себя в новом деле - в работе ее мечты, о которой она даже боялась подумать.- В первый раз я пошла на собеседование в авиакомпанию S7. К кандидатам в бортпроводники выдвигались определенные требования: высшее образование, рост не ниже 165 см, знание иностранных языков (обязательно английский), отсутствие татуировок на видимых частях тела. Кроме того, у меня уточняли вес, также я отправляла свое фото. Собеседование проходило в два этапа. Первое прошло по телефону - проверили знание английского языка. На второй этап я ездила в аэропорт Толмачево. Нас разделили на группы, дали задания. Очень волновалась, переживала. Второй этап тогда я не прошла, - рассказывает Юлия Иванова.После неудачи наша землячка не отчаялась и решила вновь попытаться устроиться на желанную работу. Для этого она проанализировала свои ошибки во время собеседования, вернулась в Иркутск и записалась на курсы бортпроводников. Юлия училась два месяца – за это время выучила авиационную терминологию на английском языке, в деталях узнала устройство самолета, технологии обслуживания. На курсах рассказывали, как успешно пройти собеседование в авиакомпанию: что надеть, как выглядеть и как в целом преподнести себя.- Вскоре узнала, что авиакомпания «Победа» открыла набор бортпроводников. Это было в 2021 году. Очное собеседование проводилось в Екатеринбурге, и я решила попробовать. Поехала туда и успешно прошла собеседование. Помнится, на собеседование пришли 59 кандидатов, а прошли его 16 человек, - говорит Юлия.После собеседования Юлия проходила ВЛЭК - врачебную летно-экспертную комиссию. Чтобы пройти всех врачей, понадобился месяц. Затем началось обучение на бортпроводника в «Победе».Что касается графика работы, он у бортпроводников ненормированный. Раз в месяц бортпроводники получают расписание, где указано, когда и по каким рейсам они полетят. Количество рабочих дней зависит от времени года. Самое загруженное, разумеется, лето – пора отпусков.- Летом в неделю может быть шесть рабочих дней, в остальные месяцы проще – график 3/1, 4/2 и т. д. Слишком далеко мы не летаем, самый дальний город с большой разницей часовых поясов это Иркутск. Закрепления на какие-то определенные рейсы нет, летаешь туда, куда скажут. Мы всегда летаем на разных самолетах разным экипажем, бывает так, что приходишь и никого не знаешь. Перед полетом проходит брифинг, где нас собирают и старший бортпроводник рассказывает об особенностях рейса: сколько длится полет, какая загрузка рейса, спрашивает о правилах безопасности, действиях в аварийных ситуациях, в общем, проверяет знания. Потом мы проходим медосмотр и идем в самолет, - делится с нами девушка подробностями профессии.Юлия говорит, что почти сразу попросила руководство перевести ее в Санкт-Петербург, где сейчас она живет уже почти два года.Выходные дни уроженка Бурятии проводит по-разному, но говорит, что главное – это качественно отдохнуть. После прилета домой Юлия для начала высыпается, а уже потом занимается какими-то спокойными делами, читает или смотрит фильмы. Также Юлия посещает курсы английского языка и растяжку, плавание и любит просто погулять по Петербургу. Каждый год девушка старается навещать родных и друзей – летает в Бурятию и Иркутск.Также Юлия регулярно ездит в отпуск, открывает для себя новые города, что возможно благодаря длинному отпуску (он у бортпроводников составляет 70 дней) и достаточно высокой зарплате. Она складывается из оклада и оплаты за полетный час и может достигать 100 000 рублей.Летом в «Победе» график работы бортпроводников интенсивнее и количество часов, проведенных в небе, составляет более 80, конечно же, с согласия самих бортпроводников. В остальное время года это 70 - 80 часов в месяц. Летом работы много, а зимой можно спокойно взять отпуск и отдохнуть. В целом график работы бортпроводников гибкий, рейсы могут быть как днем, так и ночью, рано утром или поздно вечером.- Когда мы прилетаем в базовый аэропорт и у нас есть небольшая командировка, то есть нет обратного рейса в тот же день, мы для начала едем в гостиницу отдыхать, потом можем погулять по городу. Как-то я гуляла зимой в Уфе, мне там очень понравилась набережная. Была в Махачкале, где меня поразила природа Дагестана и местная кухня, в Казани я ходила с тетей на экскурсию. Иногда с коллегами по прилете ходим в кино или по магазинам, - рассказывает Юлия Иванова.Свою работу девушка ценит в том числе за возможность увидеть мир. По словам Юлии, если бы не «Победа», то вряд ли ей когда-либо удалось побывать в Челябинске, Уфе, Сургуте, Казани, Калининграде, Махачкале и других городах нашей страны. А еще Юлия обожает уникальную атмосферу в команде «Победы».- У нас все очень добрые, общительные, отзывчивые. Одна из ценностей компании - «Мы все на ты». Это как раз о том, как мы не стесняемся просить помощи, учимся и вдохновляем друг друга. Это очень важно, – говорит Юлия Иванова.Попадать в экстремальные ситуации Юлии не доводилось, а вот курьезы случаются достаточно часто.- Иногда клиенты жалуются на то, что очень сильно шумит двигатель, и просят сделать звук потише. Я объясняю, что это невозможно. Иногда просят спуститься в багажный отсек и достать что-то. Бывает, что эмоционально истощаешься. Раз в месяц стараюсь брать неделю отдыха, это помогает восстановиться. Как правило, мы используем все 70 дней отпуска. Самое сложное в профессии - это контакт с людьми. Никогда не знаешь, что произойдет. Устаю и физически, так как постоянно на ногах, мы ходим по салону, следим за обстановкой. Бывает, что болит спина от закрывания тяжелых полок, - делится Юлия.Однако, несмотря ни на что, уроженка Бурятии очень любит свою профессию и уходить из нее в ближайшее время не намерена.- Пассажирам я желаю, чтобы не боялись летать, ведь самолет – самый безопасный вид транспорта, - подытоживает Юлия, а мы желаем ей победы в конкурсе!Фото: предоставлено Юлией Ивановой