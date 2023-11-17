Общество 17.11.2023 в 09:48

Бурятские таможенники разоружили у жителя Монголии

У него изъяли 40 патронов, которые он забыл  выложить из машины после охоты перед поездкой в РФ
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Бурятские таможенники разоружили у жителя Монголии
Сорок патронов и магазин для охотничьего ручья обнаружили сотрудники таможенного поста ДАПП Монды в автомобиле  гражданина Монголии. Разрешительных документов на перемещение боеприпасов у мужчины при себе не было, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Житель соседней страны следовал из Монголии в Россию на личном автомобиле. Он заявил, что не имеет товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию и ограниченных или запрещенных к перемещению. Но при таможенном контроле в кармане передней дверцы автомобиля среди личных вещей был обнаружен магазин с патронами. Мужчина пояснил, что забыл выложить патроны перед поездкой после охоты.

По словам начальника таможенного поста ДАПП Монды Александра Жукова, в соответствии с российским законодательством  ввоз в РФ и вывоз из РФ гражданского и служебного  оружия осуществляется с предъявлением таможенному органу разрешительного документа, выданного Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. К этой категории товаров относятся основные части оружия (затвор, барабан, рамка, ствольная коробка, цевье, ударно-спусковой механизм, части и принадлежности к нему, а также патроны, гильзы и капсюли для патронов). Указанные товары при ввозе и вывозе подлежать обязательному таможенному декларированию с заполнением пассажирской таможенной декларации.

Он посоветовал гражданам при выезде заграницу заранее ознакомиться с правилами перемещения товаров и убедиться, что в багаже и автомобиле нет запрещенных к перемещению предметов.
В отношении гражданина Монголии  Бурятская таможня возбудила дела об административных правонарушениях за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений. Отметим, что ввоз в РФ и вывоз из РФ стрелкового оружия боевого назначения, запасных частей и комплектующих изделий к нему физическим лицам запрещены.

Фото: Бурятская таможня

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