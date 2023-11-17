Общество 17.11.2023 в 11:48

Система «Лесохранитель» выявила в Бурятии 42 пожара

Камеры автоматически отслеживают задымления и определяют координаты очагов
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Текст: Иван Иванов
Система «Лесохранитель» выявила в Бурятии 42 пожара
В Бурятии завершился период пожароопасного сезона. С марта по ноябрь этого года 40 видеокамер системы «Лесохранитель», установленные компанией «Ростелеком», помогли на ранних сроках выявить 16 лесных пожаров и своевременно потушить 26 возгораний в местах выжигания сухой травы и мусора.

Камеры установлены на высоте более 70 метров, радиус зоны охвата составляет 50 километров. Устройства позволяют круглосуточно дистанционно контролировать ситуацию на территории около 8 млн гектаров лесного массива республики, также в обзоре наблюдения находятся сельхозугодия и окраины населенных пунктов.

В 2023 году на протяжении всего пожароопасного периода камеры следили за лесами и потенциально опасными участками в пригороде Улан-Удэ и 18 районах Бурятии: Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Закаменском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском Тарбагатайском и Хоринском.

«Цифровые технологии помогают оперативно выявлять возгорания и устранять их. Камеры автоматически отслеживают малейшее задымление, с высокой точностью определяют координаты очага и передают их в диспетчерскую службу АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов», затем оперативное сообщение поступает сотрудникам лесхозов и лесничеств, благодаря чему в республике растет эффективность тушения лесных пожаров», — рассказал Григорий Сердюков, руководитель АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов».

«Первые десять купольных камер, установленные нашей компанией, заработали весной 2020 года. Проект развивается: ежегодно в апреле-мае — перед началом пожароопасного сезона — специалисты «Ростелекома» устанавливают новые устройства видеонаблюдения, подключают их к системе «Лесохранитель» по оптическим линиям связи или с помощью беспроводных модемов. За четыре года работы территория мониторинга за лесами Бурятии расширилась почти в четыре раза», — рассказал Роман Меркушев, заместитель директора филиала – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Бурятского филиала ПАО «Ростелеком».

Камеры позволяют увидеть любое задымление днем, в ночное время и при неблагоприятных погодных условиях. Также у камер есть дополнительные функции, в том числе 30-кратный зум-объектив, «Цифровой антитуман» и адаптивная подсветка, которая автоматически включаются в темноте и при плохой видимости.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
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