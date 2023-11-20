В Бурятии прощаются с военным, погибшим в марте на Донбассе

В ходе спецоперации на Донбассе погиб уроженец Кяхтинского района Бурятии гвардии ефрейтор Вячеслав Галямузянов. Об этом сообщили в вайбер-чате «Кяхта-инфо.24/7».Вячеслав Галямузянов родился 5 мая 1982 года в селе Большая Кудара. Окончил Большекударинскую среднюю школу. После школы работал в колхозе трактористом. Срочную службу проходил в Читинской области. После армии вернулся в родное село.В разное время работал разнорабочим, трактористом в родном колхозе, в ООО «Улзыта», «Буян».Осенью прошлого года Вячеслав Галямузянов был призван на службу в ходе частичной мобилизации. Пройдя подготовку и слаживание, в ноябре 2022 года убыл в зону спецоперации. Погиб 23 марта 2023 года.Дома у Вячеслава Галямузянова осталась семья - отец, братья.Прощание с военнослужащим проходит сегодня в селе Большая Кудара.Фото: «Кяхта-инфо.24/7»