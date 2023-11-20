Общество 20.11.2023 в 11:39

В Бурятии прощаются с военным, погибшим в марте на Донбассе

Вячеслав Галямузянов был призван на службу в ходе частичной мобилизации
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прощаются с военным, погибшим в марте на Донбассе
В ходе спецоперации на Донбассе погиб уроженец Кяхтинского района Бурятии гвардии ефрейтор Вячеслав Галямузянов. Об этом сообщили в вайбер-чате «Кяхта-инфо.24/7».

Вячеслав Галямузянов родился 5 мая 1982 года в селе Большая Кудара. Окончил Большекударинскую среднюю школу. После школы работал в колхозе трактористом. Срочную службу проходил в Читинской области. После армии вернулся в родное село.

В разное время работал разнорабочим, трактористом в родном колхозе, в ООО «Улзыта», «Буян».

Осенью прошлого года Вячеслав Галямузянов был призван на службу в ходе частичной мобилизации. Пройдя подготовку и слаживание, в ноябре 2022 года убыл в зону спецоперации. Погиб 23 марта 2023 года.

Дома у Вячеслава Галямузянова осталась семья - отец, братья.

Прощание с военнослужащим проходит сегодня в селе Большая Кудара.

Фото: «Кяхта-инфо.24/7»
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