Общество 20.11.2023 в 11:54
Школьников Бурятии приглашает инженерная олимпиада «Звезда»-2024
Победители и призеры олимпиады получают преференции при поступлении в вузы
Текст: Номер один
Школьники из Бурятии могут принять участие в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» -2024. Региональным оператором олимпиады выступает центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Асториум», сообщили в республиканском отделении Союза машиностроителей России.
Отборочный этап проходит в онлайн-режиме на сайте https://zv.susu.ru/ по направлениям: «Естественные науки», «Техника и технологии», «История», «Обществознание», «Русский язык», «Право», «Экономика», «Психология», «Международные отношения», «Перевод и переводоведение».
Олимпиада проводится в два этапа: отборочный тур включает в себя очное прохождение на площадках вузов-партнеров и образовательных организаций, а также дистанционное на портале zv.susu.ru. Заключительный тур проходит с марта по апрель на площадках вузов-партнѐров, в Бурятии – в «Асториуме».
Глава Союза машиностроителей России Сергей Чемезов инициировал проведение олимпиады по инженерным и естественнонаучным творческим направлениям 10 лет назад. Сегодня олимпиада стала серьезным профориентационным ресурсом. Она включена в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) (профили «Естественные науки» и «Техника и технологии») и перечень олимпиад и иных конкурсов Министерства просвещения РФ, направленных на развитие интеллектуальных и иных творческих способностей (остальные предметы олимпиады).
Победители и призеры олимпиады получают преференции при поступлении в вуз, а также могут принять участие в тематических инженерных сменах в образовательных центрах: «Сириус», «Артек», «Орлѐнок», «Смена», «Океан».
«Олимпиада за годы ее проведения превратилась в серьезный профориентационный ресурс, довольно эффективную форму выявления талантливой молодежи, нацеленной на инженерную сферу. При этом надо хорошо понимать, что в ходе ее проведения осуществляется не только селекция талантов, но и формируются мода на инженеров и творцов, что является не менее важным», - отмечает первый вице-президент Союза машиностроителей России, президент ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев.
В олимпиаде участвуют 63 вуза, пять учреждений, подведомственных Минобороны (президентские кадетские училища, Пансион воспитанниц Минобороны), шесть органов исполнительной власти в сфере образования. За все время в Олимпиаде приняли участие около 2,5 млн школьников из 84 регионов России, а также из зарубежных стран (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Южная Осетия, Вьетнам и др.).
Напоминаем, многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» проводится при поддержке Союза машиностроителей России с целью развития и стимулирования интереса школьников к научно-исследовательской деятельности и будущей профессии. Основным координатором олимпиады является Южно-Уральский государственный университет. В МИО «Звезда» задействованы более 60 ведущих университетов России, а также ключевые корпорации оборонно-промышленного комплекса страны.
Фото: zv.susu.ru
Отборочный этап проходит в онлайн-режиме на сайте https://zv.susu.ru/ по направлениям: «Естественные науки», «Техника и технологии», «История», «Обществознание», «Русский язык», «Право», «Экономика», «Психология», «Международные отношения», «Перевод и переводоведение».
Олимпиада проводится в два этапа: отборочный тур включает в себя очное прохождение на площадках вузов-партнеров и образовательных организаций, а также дистанционное на портале zv.susu.ru. Заключительный тур проходит с марта по апрель на площадках вузов-партнѐров, в Бурятии – в «Асториуме».
Глава Союза машиностроителей России Сергей Чемезов инициировал проведение олимпиады по инженерным и естественнонаучным творческим направлениям 10 лет назад. Сегодня олимпиада стала серьезным профориентационным ресурсом. Она включена в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) (профили «Естественные науки» и «Техника и технологии») и перечень олимпиад и иных конкурсов Министерства просвещения РФ, направленных на развитие интеллектуальных и иных творческих способностей (остальные предметы олимпиады).
Победители и призеры олимпиады получают преференции при поступлении в вуз, а также могут принять участие в тематических инженерных сменах в образовательных центрах: «Сириус», «Артек», «Орлѐнок», «Смена», «Океан».
«Олимпиада за годы ее проведения превратилась в серьезный профориентационный ресурс, довольно эффективную форму выявления талантливой молодежи, нацеленной на инженерную сферу. При этом надо хорошо понимать, что в ходе ее проведения осуществляется не только селекция талантов, но и формируются мода на инженеров и творцов, что является не менее важным», - отмечает первый вице-президент Союза машиностроителей России, президент ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев.
В олимпиаде участвуют 63 вуза, пять учреждений, подведомственных Минобороны (президентские кадетские училища, Пансион воспитанниц Минобороны), шесть органов исполнительной власти в сфере образования. За все время в Олимпиаде приняли участие около 2,5 млн школьников из 84 регионов России, а также из зарубежных стран (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Южная Осетия, Вьетнам и др.).
Напоминаем, многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» проводится при поддержке Союза машиностроителей России с целью развития и стимулирования интереса школьников к научно-исследовательской деятельности и будущей профессии. Основным координатором олимпиады является Южно-Уральский государственный университет. В МИО «Звезда» задействованы более 60 ведущих университетов России, а также ключевые корпорации оборонно-промышленного комплекса страны.
Фото: zv.susu.ru
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