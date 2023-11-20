Общество 20.11.2023 в 17:42

Наталья Бурдина написала отзыв о бурятском концерте в Кремлёвском дворце

Вместе с Аюром они были восхищены игрой артистов и ярким представлением
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Текст: Номер один
Наталья Бурдина написала отзыв о бурятском концерте в Кремлёвском дворце
14 ноября Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» представил концертную программу «Моя Бурятия» в Большом зале Государственного Кремлевского дворца. Сольный концерт прославленного ансамбля прошел в рамках празднования 100-летия республики. 
В качестве почетных гостей на концерт пригласили Аюра и его приемную маму Наталью Бурдину. Она призналась, что ее «масштаб действа просто потряс». 

«В Кремлевском дворце прошел потрясающий концерт "Моя Бурятия". Мы под впечатлением до сих пор. Я, конечно, представляла, что Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал», обладатель звания «Лучший национальный театр России» - мощный коллектив, но масштаб действа меня просто потряс. Невероятный профессионализм, удивительное мастерство и тщательность проработки всех деталей. Могу лишь представить, какой это невероятный труд и самоотдача каждого участника коллектива. Потрясающая работа художников по костюмам, сценографов! Оркестр просто фантастический! Была возможность услышать голос старинных инструментов в руках солистов. В зале находился Глава Республики - Алексей Самбуевич Цыденов, когда он вошёл в зал, его встретили аплодисментами. Теплая атмосфера в зале, в финале весь зал стоя чествовал артистов. У меня просто наворачивались слезы от красоты, размаха и общей созданной атмосферы. Аюр тяжело высидел до конца -все второе отделение он танцевал сидя в своем кресле. Танцы "мужские", где исполнители изображали скачки, борьбу, он воспринял с огромным восторгом», - пишет на своей странице в соцсетях Наталья. 

От театра "Байкал" Аюр получил в подарок сборник бурятских сказок и сладости.

Напомним, москвичка Наталья Бурдина несколько лет назад усыновила больного циррозом печени бурятского мальчика. Сейчас Аюру уже девять лет, он второклассник. Семья живет в подмосковье. Мальчик изучает бурятский язык, увлекается рисованием и музыкой. 

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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