Общество 21.11.2023 в 10:52
В Улан-Удэ расклейщиков незаконной рекламы оштрафовали на 2 миллиона рублей
Рейды по пресечению подобных нарушений проходят ежедневно
Текст: Андрей Константинов
89 административных протоколов составили с начала года сотрудники Управления административного контроля в Улан-Удэ за размещение объявлений, плакатов и вывесок в не отведенных для этого местах. Сумма выписанных штрафов превысила два миллиона рублей, сообщили в Комитете городского хозяйства.
Как сообщают в мэрии, несанкционированную печатную продукцию нарушители размещают на остановках, опорах уличного освещения, линиях электропередач, светофорах, ограждениях, фасадах зданий. Также предприниматели выносят щитовые конструкции за пределы установленных пяти метров от входа в организацию, ставят их на газоны и на обочинах магистральных дорог, что запрещено.
– Сотрудники Управления административного контроля КГХ ежедневно объезжают территорию города для пресечения подобных нарушений. По закону за это предусмотрена ответственность в виде штрафа: на физических лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, – рассказала начальник Управления административного контроля КГХ Светлана Григорьева.
Сообщить о незаконной рекламе можно через сайт «Активный горожанин» или по телефону Управления административного контроля КГХ: 37-72-52.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Как сообщают в мэрии, несанкционированную печатную продукцию нарушители размещают на остановках, опорах уличного освещения, линиях электропередач, светофорах, ограждениях, фасадах зданий. Также предприниматели выносят щитовые конструкции за пределы установленных пяти метров от входа в организацию, ставят их на газоны и на обочинах магистральных дорог, что запрещено.
– Сотрудники Управления административного контроля КГХ ежедневно объезжают территорию города для пресечения подобных нарушений. По закону за это предусмотрена ответственность в виде штрафа: на физических лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, – рассказала начальник Управления административного контроля КГХ Светлана Григорьева.
Сообщить о незаконной рекламе можно через сайт «Активный горожанин» или по телефону Управления административного контроля КГХ: 37-72-52.
Фото: мэрия Улан-Удэ