Общество 21.11.2023 в 11:50

14 тысяч семей Бурятии получили президентскую выплату при рождении первенца

Она предоставляется независимо от уровня доходов
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Текст: Иван Иванов
14 тысяч семей Бурятии получили президентскую выплату при рождении первенца
Единовременная выплата в связи с рождением первого ребенка предоставлена в Бурятии 14 тысяч раз за последние пять лет. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, поддержка семей при рождении первенца - важная задача государства. Начиная с 2019 года эта поддержка ощутимо возросла в связи вступлением Бурятии в Дальневосточный федеральный округ и появлением дополнительных мер господдержки семьям с детьми.

Одной из таких мер поддержки стала единовременная выплата в связи с рождением/усыновлением первого ребенка в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Для получения этой меры поддержки не важен уровень дохода, главное условие – появление в семье первого малыша.  

- За последние пять лет выплата предоставлена при рождении 14 тысяч первенцев на общую сумму 375 млн рублей. За этим видом поддержки ежегодно обращаются около 2,5 тысяч молодых родителей Бурятии, - прокомментировала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

У сестер Виталины и Вероники из Улан-Удэ почти одновременно появились дочери. При рождении малышек молодые мамы получили федеральный материнский капитал, а так как они являются жительницами Бурятии, то дополнительно получили по 32 тысячи рублей в качестве единовременной выплаты дальневосточникам.

- Разница в возрасте наших малышей всего месяц, так интересно получилось, - поделилась младшая сестра Вероника. - О положенных социальных выплатах мы узнали в поликлинике, еще будучи беременными. Нам рассказали, за какими мерами и с какими документами можно обратиться после рождения деток. Документы в отдел социальной защиты населения подали через портал Госуслуги, это проблем не составило.

Быть мамой - одно из самых важных и ответственных призваний в жизни женщины. И с этой новой ролью Виталина и Вероника успешно справляются. Для трех- и четырехмесячных малышек источником любви и заботы являются родители, бабушки и дедушки, а дополнительную поддержку оказывает государство.

Фото: «Номер один»
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