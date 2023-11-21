14 тысяч семей Бурятии получили президентскую выплату при рождении первенца

Единовременная выплата в связи с рождением первого ребенка предоставлена в Бурятии 14 тысяч раз за последние пять лет. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, поддержка семей при рождении первенца - важная задача государства. Начиная с 2019 года эта поддержка ощутимо возросла в связи вступлением Бурятии в Дальневосточный федеральный округ и появлением дополнительных мер господдержки семьям с детьми.Одной из таких мер поддержки стала единовременная выплата в связи с рождением/усыновлением первого ребенка в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Для получения этой меры поддержки не важен уровень дохода, главное условие – появление в семье первого малыша.- За последние пять лет выплата предоставлена при рождении 14 тысяч первенцев на общую сумму 375 млн рублей. За этим видом поддержки ежегодно обращаются около 2,5 тысяч молодых родителей Бурятии, - прокомментировала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.У сестер Виталины и Вероники из Улан-Удэ почти одновременно появились дочери. При рождении малышек молодые мамы получили федеральный материнский капитал, а так как они являются жительницами Бурятии, то дополнительно получили по 32 тысячи рублей в качестве единовременной выплаты дальневосточникам.- Разница в возрасте наших малышей всего месяц, так интересно получилось, - поделилась младшая сестра Вероника. - О положенных социальных выплатах мы узнали в поликлинике, еще будучи беременными. Нам рассказали, за какими мерами и с какими документами можно обратиться после рождения деток. Документы в отдел социальной защиты населения подали через портал Госуслуги, это проблем не составило.Быть мамой - одно из самых важных и ответственных призваний в жизни женщины. И с этой новой ролью Виталина и Вероника успешно справляются. Для трех- и четырехмесячных малышек источником любви и заботы являются родители, бабушки и дедушки, а дополнительную поддержку оказывает государство.Фото: «Номер один»