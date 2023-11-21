Общество 21.11.2023 в 15:02

В Улан-Удэ жители микрорайона жалуются на холодные батареи

При наступлении сильных морозов ситуация может усугубиться
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ жители микрорайона жалуются на холодные батареи
Власти Улан-Удэ совместно с представителями военной прокуратуры муниципальной жилищной инспекции и управляющей компании проверили работу котельной на станции Дивизионная. В ходе комиссионного обследования установлен факт подачи ненормативной температуры горячего водоснабжения от объекта, который находится на балансе филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ по ВВО «ЖКС №10».

– Причиной проверки стало то, что по данным системы мониторинга, уже неделю не выдается нормативная температура. Жители жалуются на холодные батареи. Если сейчас котельная, пока тепло, не выдает требуемую температуру, то в пиковые нагрузки, когда будет минус 20, минус 30, существует риск разморозки домов. Попросили подключиться военную прокуратуру, проговорили дальнейшие мероприятия, чтобы наши жители были вне опасности, – сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.


В свою очередь, представители ресурсоснабжающей организации сослались на низкое качество угля и нехватку специалистов. Сейчас штат котельной недоукомплектован наполовину.

Фото: «Номер один»
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отопление котельная

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