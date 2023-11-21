Общество 21.11.2023 в 15:54

В Улан-Удэ 300 домов частного сектора остались без холодной воды

Причиной этому послужило строительство частной линии водоснабжения  
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ 300 домов частного сектора остались без холодной воды
В диспетчерскую МУП «Водоканал» сегодня поступила заявка о течи воды по ул. Аршанской., Ремонтные бригады оперативно прибыли на объект и в ходе обследования сетей обнаружили, что поврежден центральный водовод, диаметром 225 мм, сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

«Горожанин при прокладке трубопровода к частному дому повредил центральный водовод, который снабжает микрорайон холодной питьевой водой. Самостоятельно технологическое нарушение такого уровня виновник аварии устранить не смог, поэтому срочно была вызвана ремонтная бригада нашего предприятия», - рассказал заместитель главного инженера по водоснабжению МУП «Водоканал» Игорь Воробьев.

В настоящее время проводятся работы по согласованию проведения ремонтно-восстановительных земляных работ. На объекте находятся семь специалистов и три единицы спецтехники.

После устранения аварии виновнику - частному лицу, будет выставлен счет за поломку муниципального трубопровода и иск на возмещение денежных затрат, израсходованных предприятием на восстановление поврежденного водовода.

Холодное водоснабжение ограничено в частном секторе мкрн Аршан: по ул. Высоцкого, ул. Градостроителей, ул. Аршанской, ул. Семашко, ул. Кедровой, ул. 3-ей Кедровой; частично ограничено: по ул. Дарвина, ул. Семейной, ул. Малой, ул. Ульянова.

Подвоз воды организован.

Фото: t.me/vodokanal03
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