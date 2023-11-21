В Улан-Удэ 300 домов частного сектора остались без холодной воды

В диспетчерскую МУП «Водоканал» сегодня поступила заявка о течи воды по ул. Аршанской., Ремонтные бригады оперативно прибыли на объект и в ходе обследования сетей обнаружили, что поврежден центральный водовод, диаметром 225 мм, сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.«Горожанин при прокладке трубопровода к частному дому повредил центральный водовод, который снабжает микрорайон холодной питьевой водой. Самостоятельно технологическое нарушение такого уровня виновник аварии устранить не смог, поэтому срочно была вызвана ремонтная бригада нашего предприятия», - рассказал заместитель главного инженера по водоснабжению МУП «Водоканал» Игорь Воробьев.В настоящее время проводятся работы по согласованию проведения ремонтно-восстановительных земляных работ. На объекте находятся семь специалистов и три единицы спецтехники.После устранения аварии виновнику - частному лицу, будет выставлен счет за поломку муниципального трубопровода и иск на возмещение денежных затрат, израсходованных предприятием на восстановление поврежденного водовода.Холодное водоснабжение ограничено в частном секторе мкрн Аршан: по ул. Высоцкого, ул. Градостроителей, ул. Аршанской, ул. Семашко, ул. Кедровой, ул. 3-ей Кедровой; частично ограничено: по ул. Дарвина, ул. Семейной, ул. Малой, ул. Ульянова.Подвоз воды организован.Фото: t.me/vodokanal03