Общество 21.11.2023 в 16:30

Коммунальная техника вышла на подсыпку дорог в Улан-Удэ

Сейчас в городе работают 12 пескоразбрасывателей
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Текст: Андрей Константинов
Коммунальная техника вышла на подсыпку дорог в Улан-Удэ
Сегодня днем на подсыпку улиц Улан-Удэ вышли 12 пескоразбрасывателей. Они работают на улицах Дзержинского, Панорамной, Лысогорской, пр. 50-летия Октября, Сухэ-Батора, Ербанова и других. Как сообщили в мэрии, также подсыпаются дороги в микрорайонах Дивизионный, Восточный. В ближайшее время на улицы выйдет дополнительная техника.

В мэрии отметили, что подсыпка дорог началась сразу после начала снегопада. В первую очередь техника подсыпает опасные участки на оживленных улицах. Это - крутые спуски и подъемы, перекрестки, остановочные карманы и пешеходные переходы.

«В нашем городе дороги подсыпают только песком. Он не «плавит» снег, а делает скользкую поверхность более шероховатой, улучшая сцепление с ней. При интенсивном движении автомобилей песок спустя некоторое время растаскивается, поэтому один участок подсыпают несколько раз в сутки», - пояснили в Комбинате по благоустройству.

Подсыпка дорог будет вестись в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта. Ночью улицы города будет очищать снегоуборочная техника.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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