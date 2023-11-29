Общество 29.11.2023 в 11:28
Жителей Бурятии призывают снимать на видео всех, кто выкидывает мусор в неположенном месте
Уже есть нарушители, которых поймали и заставили убрать за собой
Текст: Ольга Лазарева
За 102 микрорайоном Улан-Удэ (между ДНТ «Алтан» и 106 кварталом) внезапно появилась свалка мусора. Специалисты Бурприроднадзора оперативно обнаружили лицо, которое захламило территорию бытовым мусором. В мусоре была информация с персональными данными (школьный дневник, чеки и тд.). На основании этого были выявлены нарушители - это оказались жители близлежащего микрорайона.
Нарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ в виде предупреждения. За повторное совершение такого правонарушения грозит штраф гражданам до 5 тысяч рублей, на ИП - до 70 тысяч рублей, на юридических лиц - до 400 тысяч рублей.
Главное, что нарушители собрали свой мусор, вывезли его на полигон твердых коммунальных отходов. Это стоило всего 900 рублей.
- Мусор не появляется из ниоткуда. Давайте вместе следить за охраной окружающей среды. Не допускать загрязнения природы. Не быть равнодушными к таким случаям Видео сброса мусора отправлять по эл почте [email protected]. Телефон: 44-45-08, - призывают в Бурприроднадзоре
Нарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ в виде предупреждения. За повторное совершение такого правонарушения грозит штраф гражданам до 5 тысяч рублей, на ИП - до 70 тысяч рублей, на юридических лиц - до 400 тысяч рублей.
Главное, что нарушители собрали свой мусор, вывезли его на полигон твердых коммунальных отходов. Это стоило всего 900 рублей.
- Мусор не появляется из ниоткуда. Давайте вместе следить за охраной окружающей среды. Не допускать загрязнения природы. Не быть равнодушными к таким случаям Видео сброса мусора отправлять по эл почте [email protected]. Телефон: 44-45-08, - призывают в Бурприроднадзоре
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