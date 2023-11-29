Бурятия на пятом месте в России по количеству самозанятых

Большая часть самозанятых работает в сфере услуг. По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Владимиром Путиным, самозанятым предоставляется господдержка в виде льготных кредитов и микрозаймов от 50 тысяч до 1 млн рублей, займов под поручительство Гарантийного фонда Бурятии.Как рассказал рассказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев, в центре «Мой бизнес» самозанятые получают бесплатные услуги: консультации, обучение, разработка логотипа и фирменного стиля, продвижение товаров и услуг оффлайн и онлайн, размещение продукции на маркетплейсах.Многодетная мама из Улан-Удэ Наталья Батахаева стала самозанятой и открыла свою кондитерскую.- Открывать и вести бизнес сегодня проще, чем лет десять назад, можно получить самую разную поддержку. Активно мы сотрудничаем с центром «Мой бизнес». Я воспользовалась целым спектром услуг. Прошла специальное обучение, бизнес-план нашего проекта был написан при содействии компетентных сотрудников, мне помогли в подаче заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака. Планирую и в дальнейшем обращаться в «Мой бизнес» за консультациями, а также за изготовлением вывески, - рассказала Наталья.Фото: пресс-служба правительства РБ