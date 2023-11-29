В Улан-Удэ прокуратура внесла представление подрядчику, заблокировавшему выезд со дворов

Ремонт дороги по ул.Жуковского обернулся многочисленными жалобами жителей прилегающих улиц Ломоносова и Дундича. После ремонта выезд со дворов оказался заблокирован.

Напомним, при ремонте дороги были затянуты сроки контракта. В отношении подрядчика «СК Арсенал» возбуждено административное производство за бездействие. Кроме того, жители пожаловались, что уровень асфальта без надлежащего уклона – созданы все условия для накопления дождевых вод и подтопления жилых домов. Ливневка не оборудована. Плюс ко всему из-за перепада уровня высоты асфальта люди не могут выехать с примыкающих улиц.

ОНФ обратился в прокуратуру. Сегодня стало известно, что в отношении подрядчика «СК Арсенал» возбуждено административное производство по нарушению срока работы, материалы направлены в суд.



Решение проблем жителей прилегающих улиц оказалось сложнее. Дорога уже сдана. «Улан-Удэстройзаказчик» в ходе нашего совместного выезда с прокуратурой пояснил, что к домам такой крутой подъем из-за сложности ландшафта и вполне предсказуемо неизбежное подтопление в низине. Подрядчик должен был лишь заасфальтировать дорогу, а ливневки в проекте не было. Надежды жителей решить проблему подтопления местности не оправдались.



До 4 декабря в планах администрации города разработка проекта обустройства этих участков. Реализация намечена на следующий год, - сообщает Народный фронт.

Фото: ОНФ