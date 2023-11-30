В трех малых селах Бурятии капитально отремонтированы объекты культуры

Дома культуры в селе Шапеньково и улусе Борогол, библиотека в улусе Хилгана торжественно открыли в Баргузинском районе. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, все они капитально отремонтированы по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Общий объем финансирования капремонта трёх объектов составил почти 29 млн рублей.– Благодаря поддержке президента Владимира Владимировича Путина в Баргузинском районе открыли сразу три обновлённых учреждения культуры, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. – Это Дома культуры в селе Шапеньково и улусе Борогол, библиотека в улусе Хилгана. Здания, в которых они расположены, несут в себе память прожитых сельчанами лет. Все важные мероприятия сёл проходили именно здесь – в клубах и библиотеке. Это не штатные объекты, они являются средоточием уникальной истории и культуры края, который родил известных в Бурятии поэтессу Дулгар Доржиеву, Народного художника России Солбона Ринчинова, государственного деятеля Элбек-Доржи Ринчино. Поздравляю всех нас с этим важным событием!В Доме культуры села Шапеньково капитальный ремонт не проводился со времени основания, а история самой постройки уникальная. В село дом клуба был перевезён в 1939 году из села Агафоново – это была часовня. В 1966 году к ней пристроили контору совхоза и кинобудку, в 1976-м – оштукатурили фойе клуба, отремонтировали полы и установили сцену, в 1985-м – пристроили музыкальную комнату и библиотеку. В этом здании проходили все исторические мероприятия села.В клубе Шапеньково работают детские вокальная группа «Ромашка» и хореографическая «Каприз», взрослые вокальный ансамбль «Зоренька» и театральный коллектив «Ровесник», библиотека, постоянными читателями которой являются 90 человек. При Доме культуры создано ТОС «Шапеньковцы».– В нашем селе живут около 200 человек, – говорит заведующая клубом Елена Вылкова. – Для нас очень важен этот очаг культуры и истории. Здание, которому уже 84 года, давно нуждалось в ремонте. Здесь капитально отремонтированы кровля, перекрытие, системы отопления, электро- и водоснабжения, полы, проведены внутренние и внешние отделочные работы, благоустроена прилегающая территория. Раньше мы здесь проводили косметический ремонт силами инициативных граждан, капитальный ждали долго. Хорошо, что есть такая нужная программа, которую инициировал Владимир Владимирович. У нас в селе с открытием обновлённого клуба начинается еще более интересная жизнь.Еще один клуб сдан после ремонта в Баргузинском районе – в улусе Борогол. Здание Дома культуры 1965 года постройки. В клубе сельчане проводили театрализованные представления и всевозможные общественные мероприятия. Благодаря средствам госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» он в 2023 году отремонтирован. Подрядчик заменил кровлю, перекрытия потолков и пола, сети электроснабжения, установлена сантехника, пожарная сигнализация, проведена внутренняя отделка, обновлён фасад и благоустроена прилегающая территория. После ремонта сельчане хотят создать здесь фольклорную группу.Другое учреждение культуры – библиотека, отремонтированная по президентской программе «Комплексное развитие сельских территорий», расположена в улусе Хилгана. Малое село расположено в живописной баргузинской долине. Хилганайской библиотеке уже 65 лет, она открылась в 1958 году сначала в здании сельского клуба, а в 2001 году переместилась в небольшой частный дом площадью 56 кв. метров. Позднее здание 1975 года постройки было оформлено в муниципальную собственность. С тех пор капитальный ремонт в нём не проводился. В этом году отремонтированы кровля, окна, стены и полы, дом утеплён, проведена внутренняя и внешняя отделка, установлено электроотопление, обновлён санузел, облагорожена прилегающая территория.Библиотека обслуживает 400 читателей, в год библиотеку посещают около семи тысяч человек, выдается более 11 тысяч экземпляров книг. Сегодня Хилганайская библиотека – не только источник знаний, но и средоточие социальных, образовательных и патриотических мероприятий, и она обрела вторую жизнь.– Программа «Комплексное развитие сельских территорий» – очередное подтверждение поддержки культуры малых сёл, – говорит замминистра культуры республики Владимир Будацыренов. – Она позволила отремонтировать важные для жизни района объекты. Желаем вам воплощения ваших творческих задумок, развития певческого, танцевального и театрального творчества, проводите здесь значимые для села встречи, общайтесь и решайте, как вам еще улучшить жизнь на ваших землях, а мы постараемся вам в этом помочь.Фото: пресс-служба правительства Бурятии