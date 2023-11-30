Общество 30.11.2023 в 09:47
В трех малых селах Бурятии капитально отремонтированы объекты культуры
Это стало возможным благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»
Текст: Андрей Константинов
Дома культуры в селе Шапеньково и улусе Борогол, библиотека в улусе Хилгана торжественно открыли в Баргузинском районе. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, все они капитально отремонтированы по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Общий объем финансирования капремонта трёх объектов составил почти 29 млн рублей.
– Благодаря поддержке президента Владимира Владимировича Путина в Баргузинском районе открыли сразу три обновлённых учреждения культуры, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. – Это Дома культуры в селе Шапеньково и улусе Борогол, библиотека в улусе Хилгана. Здания, в которых они расположены, несут в себе память прожитых сельчанами лет. Все важные мероприятия сёл проходили именно здесь – в клубах и библиотеке. Это не штатные объекты, они являются средоточием уникальной истории и культуры края, который родил известных в Бурятии поэтессу Дулгар Доржиеву, Народного художника России Солбона Ринчинова, государственного деятеля Элбек-Доржи Ринчино. Поздравляю всех нас с этим важным событием!
В Доме культуры села Шапеньково капитальный ремонт не проводился со времени основания, а история самой постройки уникальная. В село дом клуба был перевезён в 1939 году из села Агафоново – это была часовня. В 1966 году к ней пристроили контору совхоза и кинобудку, в 1976-м – оштукатурили фойе клуба, отремонтировали полы и установили сцену, в 1985-м – пристроили музыкальную комнату и библиотеку. В этом здании проходили все исторические мероприятия села.
В клубе Шапеньково работают детские вокальная группа «Ромашка» и хореографическая «Каприз», взрослые вокальный ансамбль «Зоренька» и театральный коллектив «Ровесник», библиотека, постоянными читателями которой являются 90 человек. При Доме культуры создано ТОС «Шапеньковцы».
– В нашем селе живут около 200 человек, – говорит заведующая клубом Елена Вылкова. – Для нас очень важен этот очаг культуры и истории. Здание, которому уже 84 года, давно нуждалось в ремонте. Здесь капитально отремонтированы кровля, перекрытие, системы отопления, электро- и водоснабжения, полы, проведены внутренние и внешние отделочные работы, благоустроена прилегающая территория. Раньше мы здесь проводили косметический ремонт силами инициативных граждан, капитальный ждали долго. Хорошо, что есть такая нужная программа, которую инициировал Владимир Владимирович. У нас в селе с открытием обновлённого клуба начинается еще более интересная жизнь.
Еще один клуб сдан после ремонта в Баргузинском районе – в улусе Борогол. Здание Дома культуры 1965 года постройки. В клубе сельчане проводили театрализованные представления и всевозможные общественные мероприятия. Благодаря средствам госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» он в 2023 году отремонтирован. Подрядчик заменил кровлю, перекрытия потолков и пола, сети электроснабжения, установлена сантехника, пожарная сигнализация, проведена внутренняя отделка, обновлён фасад и благоустроена прилегающая территория. После ремонта сельчане хотят создать здесь фольклорную группу.
Другое учреждение культуры – библиотека, отремонтированная по президентской программе «Комплексное развитие сельских территорий», расположена в улусе Хилгана. Малое село расположено в живописной баргузинской долине. Хилганайской библиотеке уже 65 лет, она открылась в 1958 году сначала в здании сельского клуба, а в 2001 году переместилась в небольшой частный дом площадью 56 кв. метров. Позднее здание 1975 года постройки было оформлено в муниципальную собственность. С тех пор капитальный ремонт в нём не проводился. В этом году отремонтированы кровля, окна, стены и полы, дом утеплён, проведена внутренняя и внешняя отделка, установлено электроотопление, обновлён санузел, облагорожена прилегающая территория.
Библиотека обслуживает 400 читателей, в год библиотеку посещают около семи тысяч человек, выдается более 11 тысяч экземпляров книг. Сегодня Хилганайская библиотека – не только источник знаний, но и средоточие социальных, образовательных и патриотических мероприятий, и она обрела вторую жизнь.
– Программа «Комплексное развитие сельских территорий» – очередное подтверждение поддержки культуры малых сёл, – говорит замминистра культуры республики Владимир Будацыренов. – Она позволила отремонтировать важные для жизни района объекты. Желаем вам воплощения ваших творческих задумок, развития певческого, танцевального и театрального творчества, проводите здесь значимые для села встречи, общайтесь и решайте, как вам еще улучшить жизнь на ваших землях, а мы постараемся вам в этом помочь.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
– Благодаря поддержке президента Владимира Владимировича Путина в Баргузинском районе открыли сразу три обновлённых учреждения культуры, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. – Это Дома культуры в селе Шапеньково и улусе Борогол, библиотека в улусе Хилгана. Здания, в которых они расположены, несут в себе память прожитых сельчанами лет. Все важные мероприятия сёл проходили именно здесь – в клубах и библиотеке. Это не штатные объекты, они являются средоточием уникальной истории и культуры края, который родил известных в Бурятии поэтессу Дулгар Доржиеву, Народного художника России Солбона Ринчинова, государственного деятеля Элбек-Доржи Ринчино. Поздравляю всех нас с этим важным событием!
В Доме культуры села Шапеньково капитальный ремонт не проводился со времени основания, а история самой постройки уникальная. В село дом клуба был перевезён в 1939 году из села Агафоново – это была часовня. В 1966 году к ней пристроили контору совхоза и кинобудку, в 1976-м – оштукатурили фойе клуба, отремонтировали полы и установили сцену, в 1985-м – пристроили музыкальную комнату и библиотеку. В этом здании проходили все исторические мероприятия села.
В клубе Шапеньково работают детские вокальная группа «Ромашка» и хореографическая «Каприз», взрослые вокальный ансамбль «Зоренька» и театральный коллектив «Ровесник», библиотека, постоянными читателями которой являются 90 человек. При Доме культуры создано ТОС «Шапеньковцы».
– В нашем селе живут около 200 человек, – говорит заведующая клубом Елена Вылкова. – Для нас очень важен этот очаг культуры и истории. Здание, которому уже 84 года, давно нуждалось в ремонте. Здесь капитально отремонтированы кровля, перекрытие, системы отопления, электро- и водоснабжения, полы, проведены внутренние и внешние отделочные работы, благоустроена прилегающая территория. Раньше мы здесь проводили косметический ремонт силами инициативных граждан, капитальный ждали долго. Хорошо, что есть такая нужная программа, которую инициировал Владимир Владимирович. У нас в селе с открытием обновлённого клуба начинается еще более интересная жизнь.
Еще один клуб сдан после ремонта в Баргузинском районе – в улусе Борогол. Здание Дома культуры 1965 года постройки. В клубе сельчане проводили театрализованные представления и всевозможные общественные мероприятия. Благодаря средствам госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» он в 2023 году отремонтирован. Подрядчик заменил кровлю, перекрытия потолков и пола, сети электроснабжения, установлена сантехника, пожарная сигнализация, проведена внутренняя отделка, обновлён фасад и благоустроена прилегающая территория. После ремонта сельчане хотят создать здесь фольклорную группу.
Другое учреждение культуры – библиотека, отремонтированная по президентской программе «Комплексное развитие сельских территорий», расположена в улусе Хилгана. Малое село расположено в живописной баргузинской долине. Хилганайской библиотеке уже 65 лет, она открылась в 1958 году сначала в здании сельского клуба, а в 2001 году переместилась в небольшой частный дом площадью 56 кв. метров. Позднее здание 1975 года постройки было оформлено в муниципальную собственность. С тех пор капитальный ремонт в нём не проводился. В этом году отремонтированы кровля, окна, стены и полы, дом утеплён, проведена внутренняя и внешняя отделка, установлено электроотопление, обновлён санузел, облагорожена прилегающая территория.
Библиотека обслуживает 400 читателей, в год библиотеку посещают около семи тысяч человек, выдается более 11 тысяч экземпляров книг. Сегодня Хилганайская библиотека – не только источник знаний, но и средоточие социальных, образовательных и патриотических мероприятий, и она обрела вторую жизнь.
– Программа «Комплексное развитие сельских территорий» – очередное подтверждение поддержки культуры малых сёл, – говорит замминистра культуры республики Владимир Будацыренов. – Она позволила отремонтировать важные для жизни района объекты. Желаем вам воплощения ваших творческих задумок, развития певческого, танцевального и театрального творчества, проводите здесь значимые для села встречи, общайтесь и решайте, как вам еще улучшить жизнь на ваших землях, а мы постараемся вам в этом помочь.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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