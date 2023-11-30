Дети – главное богатство

26 ноября в России отметили День матери. В этот день принято поздравлять мам и тех, кто готовится в ближайшее время ими стать. Мы поговорили с тремя многодетными женщинами из разных районов нашей республики. Они рассказали о своих семьях и о том, как все успевают.Бальжима Дашидондукова из Улан-Удэ, воспитывает 11 детей. Но еще больше, чем количество детей, удивляет возраст Бальжимы – ей всего 32 года. У скромной, молчаливой женщины по-настоящему большое сердце – родных детей у Бальжимы шестеро, остальные пятеро – племянники, которые находятся под ее крылом после внезапной смерти сестры.Бальжима – хрупкая, невысокого роста. Глядя на нее, сложно поверить, что молодая женщина стала мамой уже шесть раз.Бальжима Дашидондукова родилась в селе Галтай Мухошибирского района. Замуж девушка вышла рано, в 18 лет, потому что с детства мечтала о большой семье.Некоторое время Бальжима проживала с супругом и детьми в Тарбагатайском районе, но участок оказался в зоне подтопления, поэтому семья переехала. Сейчас многодетная семья проживает в съемной трехкомнатной квартире в поселке Загорске. Сегодня главная задача семьи Дашидондуковых - построить свой дом.Самому старшему ребенку Бальжимы 14 лет, а младшему сыну недавно исполнилось два месяца. Год назад у Бальжимы умерла родная сестра, которая также была многодетной мамой. Без материнской ласки остались пятеро малышей. Бальжима ни на минуту не допускала мысли о том, что ее племянники могут оказаться в стенах детского дома, поэтому она забрала всех детишек в свой дом. Отец детей работает вахтовым методом в Иркутской области. Однако, несмотря на расстояние, мужчина участвует в жизни детей. Помогают и выплаты от государства.Воспитанием занимается в основном Бальжима, ее супруг работает строителем и занят с утра до вечера.Женщина не жалуется – справляться с бытом ей помогают детишки.- Помогают и старшие дети, и младшие. У каждого есть свои обязанности. Старшие могут и пироги, и блины постряпать, сварить кашу, младшие подметают и моют полы, убирают игрушки. В пять-шесть лет детки уже помогают по дому, могут за собой помыть посуду, - рассказывает многодетная мама.Четкого графика дня в семье нет.- Как дети проснутся, так и кормлю их, - говорит Бальжима.Наша собеседница говорит, что уважает мнение детей и их выбор, не принуждает к чему-то через силу.- Мне бы хотелось, чтобы дети ходили в какие-то секции, кружки, но им пока не хочется. Их мнение для меня самое главное, - отмечает женщина.В выходные дни большая семья старается посетить какие-то общественные места: летом проводят досуг на свежем воздухе, а в холодное время года ездят в игровые комнаты, ходят в кино и театры.- Все деньги от государства мы получаем, у меня есть социальная пенсия, вопросов с устройством детей в детский сад и школу не было. В принципе, никаких трудностей с детьми нет, - говорит многодетная мама.Единственная мечта Бальжимы – большой собственный дом, где у каждого ребенка будет своя комната.- Надеюсь, что в скором будущем моя мечта исполнится. Вскоре мы собираемся приобрести земельный участок и начать строительство, - говорит Бальжима.Также семья Дашидондуковых недавно встала на очередь на улучшение жилищных условий.Ольга Садриева из поселка Каменска Кабанского района родила и воспитала семерых детей. Старшему сыну Ольги Васильевны 41 год, двоим другим сыновьям-близнецам по 39 лет, четвертому сыну - 30, младшему - 18 лет, а двум дочерям - по 15. Самой Ольге Васильевне сейчас 59 лет. С мужем Фаязом они вместе уже 43 года.- Сразу после окончания школы я вышла замуж – боялась, вдруг потом никто не возьмет, - шутит Ольга. - Я ни разу не пожалела о своем решении. В 1980 мы с мужем познакомились и с тех пор вместе. Родила я рано, а в 43 года снова стала мамой близняшек,- рассказывает жительница Кабанского района.Ольга очень рада, что у нее большая семья, и гордится своими детьми.- Все мои дети здоровые, умные и красивые. Одна невестка называет моего сына «мой красавчик голливудский», другая говорит: «мама, спасибо за сына». Невестки тоже все хорошие, покладистые, называют меня мамой. Мое богатство в детях и внуках. Сейчас у меня уже две внучки и трое внуков, - говорит Ольга Садриева.Младший сын Ольги Дмитрий учится в БГСХА, занимается гиревым спортом и активно участвует в соревнованиях. Дочери Елизавета и Анастасия учатся в девятом классе и занимаются в музыкальной школе по классу фортепиано.В этом году Ольга осуществила свою мечту и купила для себя автомобиль. Впервые она села за руль в шесть лет – отец учил маленькую дочку ездить за поселком, в местных лесах. Став взрослой, она переняла традицию и также научила уверенно держать руль всех своих детей.Всю жизнь Ольга трудилась на железной дороге – ей она отдала 39 лет. Благодаря работе ей удалось показать своим детям нашу страну, отдыхать ездили на юг России.- Дома у нас всегда было большое хозяйство: коровы, куры, по несколько кошек и собак. Дети всегда помогали управляться с животными. Когда вместе трудишься, то и общаешься. Сначала ты их учишь, а потом они подрастают и сами тебе лекции читают, - смеется женщина.Ольга Васильевна уверена: главное – воспитывать детей с любовью.- Даже если я ребенка отчитала, как-то наказала, не могу, чтобы он лег спать с чувством обиды на меня. Иду к нему, обнимаю, целую и объясняю, что был не прав, что надо было сделать так, а не как он. Объясняю, что наругала не со зла, а чтобы понял, как поступать лучше, - объясняет женщина.Сейчас Ольга продолжает работать в профкоме завода и служит в храме Покрова Пресвятой Богородицы.- Говорят, что маленькие дети очень любят своих мам, и это правда, конечно, но я хочу сказать, что чем взрослее дети, тем ближе они, становятся твоим вторым «я». В детях видишь себя в молодости, они словно зеркало. Мои дети всегда чувствуют, когда мне плохо на душе, когда портится настроение, и звонят поддержать, - подытоживает Ольга Васильевна.Юлия Мисайлова из села Илька Заиграевского района – мама пятерых детей. У Юлии трое сыновей и две дочери, а также двое внуков и внучка.- Старшему сыну 27 лет, он отучился на кинолога, дочери Ульяне 23 года, она окончила ВСГУТУ и работает в МЧС. У них уже есть свои семьи. Семен обучается на повара-кондитера, дочь Ангелина сейчас учится в школе в пятом классе и хочет стать следователем. Артем учится во втором классе, хочет быть полицейским, - говорит Юля о своих детях и их интересах.Юлия признается, что была немного удивлена, когда Семен начал проявлять интерес к готовке, но препятствовать этому не стала.- Я сначала думала: «какая готовка, мальчик должен интересоваться машинками», но, видя, что интерес у сына не проходит, смирилась и стала поощрять Семена. Со второго класса он начал стряпать, готовить. Постоянно просил меня научить его готовить, что-то показать, а когда появился интернет, он стал смотреть видео и вникать самостоятельно. В шестом классе сын попросил у меня не дарить ему подарок, а дать денег. Сказал, что хочет купить кондитерские принадлежности, потому что хочет стряпать и ему нужен свой кондитерский шприц, миксер и прочее. Младшие ходят на легкую атлетику, участвуют в соревнованиях. Они очень радуются, когда Семен приезжает домой – это значит, будет что-то очень вкусное, - с улыбкой рассказывает Юлия о своих детях.Юлии Мисайловой 45 лет, но выглядит женщина моложе: стройная, подтянутая, нарядная. Можно было бы предположить, что Юлия проводит целые дни в тренажерном зале, но сохранять хорошую форму ей помогает жизнь в постоянном движении – ЛПХ, волонтерство и, конечно, ее дети.- У меня есть личное подсобное хозяйство: коровы, поросята, курочки. Каждый год заготавливаем сено, на покос ездим всей семьей. Старшие дети косят, а все остальные помогают сгребать и загружать сено. В этом году погода подкачала, пришлось сено вытаскивать на волокушах, воды было по колено. Если бы не дети и зять, я бы одна не справилась - сырое сено поднять невозможно, оно очень тяжелое. Помогают дети и с огородом - посадить и убрать, - рассказывает Юлия о том, как справляется с трудом фермера.Еще одна часть жизни многодетной мамы – волонтерство. Год назад Юлия создала группу «Кто, если не я», которая объединила неравнодушных жителей Ильки и Заиграевского района. Юлия собирает гуманитарную помощь, посылки для раненых бойцов, проходящих лечение в Бурятии, а также помогает нуждающимся бойцам собраться на СВО – привозит им теплые вещи и еду.- Сидеть сложа руки я не могу. Бывает, что ребята там без продуктов, иногда сама собираю посылки и покупаю что-то. Дети помогают мне в волонтерстве, младший сын сам заносит гостинцы ребятам в госпиталь, - с гордостью говорит Юлия Мисайлова.Юлия говорит, что особенных секретов воспитания у нее нет. Отвлекает внимание детей от зависания в телефонах она тем, что пытается занять их чем-то более полезным.- Говорю детям: пойдемте повозим навоз, дрова занесем домой. Или идем на речку - она у нас за огородом, и они берут коньки и катаются. А летом, например, даешь задание какое-то, например, грядку прополешь, потом пойдешь гулять. Я рада, что у детей есть стремление, что они уже знают, кем хотят стать в будущем. Значит у них будет мотивация хорошо окончить школу и поступить в вуз. Я не жалею, что у меня пятеро детей и трое внуков, горжусь этим, – подытоживает Юлия Мисайлова.Ко Дню матери в Бурятии благодарственным письмом главы республики за материнский труд и достойное воспитание детей отметили и наградили 38 матерей. В их числе 28 многодетных мам. Всего в Бурятии проживает более 24 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается 77 тыс. детей. Все они охвачены мерами социальной поддержки.Фото: из архива Бальжимы Дашидондуковой