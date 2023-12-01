В Улан-Удэ снова засияют яблони

В Улан-Удэ городские электрики устанавливают и проверяют световую иллюминацию, благодаря которой «засияют» яблони на улице Ленина.«Светодиодными шапочками-гирляндами в виде сетки, которая крепится на дерево, украсят более 100 деревьев. Включение иллюминации ожидается после завершения монтажных работ в преддверии Нового года», - сообщили в мэрии города.Напомним, сверкающая яблоневая аллея от главной площади до ТРЦ «Форум» впервые появилась в Улан-Удэ в 2019 году.«Светящиеся деревья создают теплую уютную атмосферу на центральной улице города», - отмечают в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ