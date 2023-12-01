Общество 01.12.2023 в 17:31

В Улан-Удэ снова засияют яблони

Иллюминацию включат ближе к новому году
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ снова засияют яблони
В Улан-Удэ городские электрики устанавливают и проверяют световую иллюминацию, благодаря которой «засияют» яблони на улице Ленина.

«Светодиодными шапочками-гирляндами в виде сетки, которая крепится на дерево, украсят более 100 деревьев. Включение иллюминации ожидается после завершения монтажных работ в преддверии Нового года», - сообщили в мэрии города.

Напомним, сверкающая яблоневая аллея от главной площади до ТРЦ «Форум» впервые появилась в Улан-Удэ в 2019 году.

«Светящиеся деревья создают теплую уютную атмосферу на центральной улице города», - отмечают в мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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