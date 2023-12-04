В Бурятии решили вплотную заняться декриминализацией сферы лесопользования

Прокуратура республики совместно с правоохранительными органами исполняет Комплексный план мероприятий по декриминализации сферы лесопользования, утвержденный в ноябре 2022 года.

В соответствии с планом оперативные службы проводят мероприятия по пресечению организованной преступности и фактов коррупции, противодействию криминальному обороту древесины, в том числе ее контрабанды. Организованы совместные выездные проверки в районах с наибольшей криминальной активностью.

В результате принятых мер в Баргузинском, Заиграевском и Еравнинском районах пресекли деятельность 5 преступных групп. Их участниками совершено 57 незаконных рубок, которые причинили ущерб на сумму свыше 252 млн рублей. Уголовные дела в отношении участников 4 организованных групп, которые совершили 33 незаконных рубки, направлены в суд. Также в Баргузинском, Джидинском и Иволгинском районах вскрыто 40 должностных преступлений, совершенных работниками органов местного самоуправления и лесного хозяйства.

Прокуроры проводят проверки исполнения лесного законодательства. При выявлении в этой сфере преступлений в органы расследования направляются материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Так, прокуратурой Бичурского района в июне 2023 г. с привлечением лесничего установлен факт неправомерной заготовки древесины в Буйском лесничестве. Прокурор района материалы проверки направил в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка).

В результате сотрудники уголовного розыска установили, что рубку совершил работник организации, проводившей в этой местности лесозаготовительные работы. По итогам расследования уголовное дело направили в суд.

- В отношении виновного постановлен обвинительный приговор, назначено наказание в виде лишения свободы условно. Причиненный ущерб в размере 81 тыс. рублей он возместил добровольно. В целом в итоге реализации предусмотренных комплексным планом мероприятий число незаконных рубок лесонасаждений сократилось на треть, увеличилась их раскрываемость. Причиненный преступлениями ущерб уменьшился более чем в два раза, возросла его возмещаемость, сообщают в прокуратуре Бурятии.