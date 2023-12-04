В Бурятии сельчан призвали не бояться «наживать себе врагов»

В Бичурском районе жители поинтересовались у администрации района: «А почему не ездят уполномоченные службы и не отлавливают бродячих собак? Их в каждом селе полно, а звонить в полицию или в администрацию мало кто будет, потому что не хотят наживать себе врагов и все это прекрасно понимают».

Заместитель главы района по развитию сельских территорий Альбина Кондакова ответила на вопрос сельчан так: «В течение 2023 года на территории Бичурского заключены контракты с ООО "ЦАС" было отловлено 53 особи безнадзорных животных».

По словам Альбины Кондаковой, выделенные средства освоены в полном объеме. Проблема в том, что субсидия выделяется на отлов безнадзорных животных, а с наступлением осени, на улице бегают по большей части собаки, имеющие хозяев. Для того, чтобы провести административную работу в отношении владельцев допустивших самовыгул питомца, необходимо установить владельца. И здесь нужна помощь сельчан, сообщает Бичура-инфо.24/7.

- Позвонить и указать на владельца, допустившего нарушение Правил содержания и выгула домашних животных - это гражданская ответственность каждого, - заявляют в администрации района.