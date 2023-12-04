Общество 04.12.2023 в 17:45

Улан-удэнцев растрогала до слез история животного из приюта

Хромая собака, которую никто не хотел забирать, встала на задние лапы и сама попросилась к новым хозяевам

A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнцев растрогала до слез история животного из приюта
Напомним, в эти дни в приюте «Ананда» идет акция «Забери друга». Как рассказывают очевидцы, на выходных в приют приехала мама с дочкой. Хотели выбрать кобелька, молодого, крупного, красивого. И даже кого-то присмотрели, но все еще сомневались. В этот момент произошло то, чего не ожидал никто. 

- К ним подошла эта собака-девочка. Я не знаю, как они выбирают себе хозяина, я не понимаю эту мистику. Собачка возрастная, с застарелым переломом передней лапки. Просто подошла, и начала просить. Она просила взять ее к себе! Столько людей приезжали до этого, и я не видела, чтобы она себя так вела, - говорят очевидцы. 

Собака не только стояла на задних лапах, но и поймала передней лапкой руку новой хозяйки. После чего девочка сделала свой окончательный выбор и, забирая собаку домой, сообщила, что назовет ее Герда. 

- Мама спросила: «Доча, ты уверена?» Девочка уверенно ответила: «Да, мама, берем, она наша». Я заревела, - рассказывает зооволонер. – И это не сказка. К счастью, ещё есть такие люди, которые не ищут молодых, породистых, здоровых, красивых. Есть люди, у которых есть Душа. Настоящая - добрая и широкая! Увидели – полюбили. 

Напомним, в Бурятии будут усыплять бездомных собак, такое решение утвердили на сессии Народного Хурала. Как отметил на сессии начальник Управления ветеринарии Амгалан Дармаев, действующий до недавних пор метод ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - возврат) все же опасен, так как после всех мероприятий животные вновь попадают на улицу, а затем сбиваются в стаи и могут представлять угрозу для человека. Он отметил, что за последние годы в республике зарегистрированы шесть резонансных случаев нападения, 4 из которых окончились летальным исходом.

Максимальный срок, который собака сможет провести в пункте временного содержания, составит 30 дней. После этого невостребованные животные, а также собаки, причинившие вред жизни или здоровью человека, имеющие неизлечимые или опасные заболевания, травмы, подвергнутся процедуре безболезненной эвтаназии. 

Теги
Общество

Все новости

Улан-удэнцев растрогала до слез история животного из приюта
04.12.2023 в 17:45
На турнире по мини-футболу в Улан-Удэ разыграют миллион рублей
04.12.2023 в 17:43
В Бурятии сельчан призвали не бояться «наживать себе врагов»
04.12.2023 в 17:16
Житель Улан-Удэ пытался убить двух человек
04.12.2023 в 16:57
В Telegram продолжает работу чат-бот "Помощь участникам специальной военной операции и их семьям"
04.12.2023 в 16:55
В Бурятии подрядчик, ремонтирующий дорогу с нарушениями, получил прокурорское представление
04.12.2023 в 16:45
В Бурятии тёплые полы стали причиной пожара в доме
04.12.2023 в 16:45
В Улан-Удэ задержали лишенного прав водителя
04.12.2023 в 16:24
В Улан-Удэ владелец иномарки отсудил у «Водоканала» 207 тысяч рублей
04.12.2023 в 16:16
В Бурятии участник СВО обратился с просьбой сделать его дом приспособленным для передвижения инвалидной коляске
04.12.2023 в 15:49
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
В Бурятии сельчан призвали не бояться «наживать себе врагов»
Как считают в администрации района, сообщать о самовыгуле соседских собак – это «гражданская ответственность каждого»
04.12.2023 в 17:16
В Telegram продолжает работу чат-бот "Помощь участникам специальной военной операции и их семьям"
Жители Бурятии могут получить актуальную информацию о социальных гарантиях и государственной поддержке
04.12.2023 в 16:55
В Улан-Удэ задержали лишенного прав водителя
Госавтоинспекция рассказала об итогах массовой проверки
04.12.2023 в 16:24
В Бурятии участник СВО обратился с просьбой сделать его дом приспособленным для передвижения инвалидной коляске
Глава Кяхтинского района взял все вопросы парня под свой контроль
04.12.2023 в 15:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru