Общество 04.12.2023 в 17:45
Улан-удэнцев растрогала до слез история животного из приюта
Хромая собака, которую никто не хотел забирать, встала на задние лапы и сама попросилась к новым хозяевам
Текст: Ольга Лазарева
Напомним, в эти дни в приюте «Ананда» идет акция «Забери друга». Как рассказывают очевидцы, на выходных в приют приехала мама с дочкой. Хотели выбрать кобелька, молодого, крупного, красивого. И даже кого-то присмотрели, но все еще сомневались. В этот момент произошло то, чего не ожидал никто.
- К ним подошла эта собака-девочка. Я не знаю, как они выбирают себе хозяина, я не понимаю эту мистику. Собачка возрастная, с застарелым переломом передней лапки. Просто подошла, и начала просить. Она просила взять ее к себе! Столько людей приезжали до этого, и я не видела, чтобы она себя так вела, - говорят очевидцы.
Собака не только стояла на задних лапах, но и поймала передней лапкой руку новой хозяйки. После чего девочка сделала свой окончательный выбор и, забирая собаку домой, сообщила, что назовет ее Герда.
- Мама спросила: «Доча, ты уверена?» Девочка уверенно ответила: «Да, мама, берем, она наша». Я заревела, - рассказывает зооволонер. – И это не сказка. К счастью, ещё есть такие люди, которые не ищут молодых, породистых, здоровых, красивых. Есть люди, у которых есть Душа. Настоящая - добрая и широкая! Увидели – полюбили.
Напомним, в Бурятии будут усыплять бездомных собак, такое решение утвердили на сессии Народного Хурала. Как отметил на сессии начальник Управления ветеринарии Амгалан Дармаев, действующий до недавних пор метод ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - возврат) все же опасен, так как после всех мероприятий животные вновь попадают на улицу, а затем сбиваются в стаи и могут представлять угрозу для человека. Он отметил, что за последние годы в республике зарегистрированы шесть резонансных случаев нападения, 4 из которых окончились летальным исходом.
Максимальный срок, который собака сможет провести в пункте временного содержания, составит 30 дней. После этого невостребованные животные, а также собаки, причинившие вред жизни или здоровью человека, имеющие неизлечимые или опасные заболевания, травмы, подвергнутся процедуре безболезненной эвтаназии.
- К ним подошла эта собака-девочка. Я не знаю, как они выбирают себе хозяина, я не понимаю эту мистику. Собачка возрастная, с застарелым переломом передней лапки. Просто подошла, и начала просить. Она просила взять ее к себе! Столько людей приезжали до этого, и я не видела, чтобы она себя так вела, - говорят очевидцы.
Собака не только стояла на задних лапах, но и поймала передней лапкой руку новой хозяйки. После чего девочка сделала свой окончательный выбор и, забирая собаку домой, сообщила, что назовет ее Герда.
- Мама спросила: «Доча, ты уверена?» Девочка уверенно ответила: «Да, мама, берем, она наша». Я заревела, - рассказывает зооволонер. – И это не сказка. К счастью, ещё есть такие люди, которые не ищут молодых, породистых, здоровых, красивых. Есть люди, у которых есть Душа. Настоящая - добрая и широкая! Увидели – полюбили.
Напомним, в Бурятии будут усыплять бездомных собак, такое решение утвердили на сессии Народного Хурала. Как отметил на сессии начальник Управления ветеринарии Амгалан Дармаев, действующий до недавних пор метод ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - возврат) все же опасен, так как после всех мероприятий животные вновь попадают на улицу, а затем сбиваются в стаи и могут представлять угрозу для человека. Он отметил, что за последние годы в республике зарегистрированы шесть резонансных случаев нападения, 4 из которых окончились летальным исходом.
Максимальный срок, который собака сможет провести в пункте временного содержания, составит 30 дней. После этого невостребованные животные, а также собаки, причинившие вред жизни или здоровью человека, имеющие неизлечимые или опасные заболевания, травмы, подвергнутся процедуре безболезненной эвтаназии.
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