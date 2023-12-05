29-летний мобилизованный из Улан-Удэ погиб в ходе спецоперации

2 декабря в ходе спецоперации погиб 29-летний военнослужащий из Бурятии Александр Красников. Он был призван в армию в рамках частичной мобилизации осенью прошлого года, сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии».Александр Красников родился 31 декабря 1993 года в селе Дубинино Кабанского района. Учился в Оймурской средней школе, окончил 11 классов в 2010 году.В 2010 года Александр Красников поступил в Иркутский Национальный исследовательский технический университет. Затем его призвали на срочную службу в ряды Российской армии. Срочную службу проходил в Ленинградской области в должности разведчик-телеграфист. С 2013 года служил по контракту в 155-й бригаде морской пехоты во Владивостоке.В 2018 году женился, переехал в город Улан-Удэ. До частичной мобилизации Александр работал в компании «Окна и балконы Улан–Удэ», в коллективе оставил о себе только хорошее мнение.«В памяти родных и близких он останется как заботливый и любящий муж, сын, брат и внук. Александр был добрым, весёлым, отзывчивым и дружелюбным, всегда мог подать руку помощи. У бойца осталась жена, мама, две сестры и брат», - сообщается в паблике.Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»