Общество 05.12.2023 в 12:48

В Улан-Удэ непрерывно очищают городские улицы от снега

Из-за гололеда одни и те же участки приходится подсыпать несколько раз в сутки
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ непрерывно очищают городские улицы от снега
В столице Бурятии Комбинат по благоустройству продолжает бороться с гололедом. Подсыпка дорог и уборка снега ведутся непрерывно. За прошедшую ночь использовано более 200 тонн песка на подсыпку. Сейчас в городе работают 12 пескоразбрасывателей, сообщили в комбинате.

- Поскольку мы не используем реагенты для борьбы с гололедом, которые расплавляют снег и ледяные корочки, у нас есть только один выход — сыпать, и еще раз сыпать. Однако песок долго не держится на участках. Сейчас в некоторых местах из-за той же стекловидный наледи подсыпка растаскивается еще быстрее. Поэтому один и тот же участок мы подсыпаем по 3-5 раз за сутки, — рассказал и.о. директора Комбината по благоустройству Иван Толстихин.

В Советском районе подсыпали улицы Иволгинскую, Кабанскую, Борсоева, Ербанова, Сухэ-Батора, Смолина, Куйбышева, Дорожную, Ленина, Свободы, Воровского, Ермаковского и другие.

В Железнодорожном районе - пр. 50-летия Октября, пр. Автомобилистов, ул. Добролюбова, Лимонова, Революции 1905 года, Гарнаева, Балдынова, Заиграевская, Магистральная, Красноармейская, мкрн Верхняя Березовка и др.

В Октябрьском районе - ул. Ключевская, сотые квартала, круговое движение в 20а квартале, ул. Терешковой, Сахьяновой, Тулаева, Трубачеева, подъем на ул. Солнечная, пр. Строителей, ул. Боевая, бульвар Карла Маркса и др.

Сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината по благоустройству: 379-646; 380-838.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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