В Улан-Удэ прошли публичные слушания по выбору участка для строительства колонии

На рассмотрение жителей предложили два основных варианта, свободных от застройки: вблизи мкр Стеклозавод и вблизи Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Обе территории находятся на достаточном расстоянии от жилой застройки, в залесённой местности. Ранее мэрия Улан-Удэ провела работу по выбору земельных участков, но, поскольку территория города находится на сложной рельефной местности с перепадами, предложенные два участка являются наиболее подходящими. На строительство, которое завершится в 2029 году, федеральный бюджет планирует направить более 20 млрд рублей.





- Планируется построить не только режимные корпуса, медицинские части, учебные заведения, помещения для проведения культурно-массовых мероприятий, пищеблок, прачечные, столовые, производственные мастерские, но и помещения для следственных действий, тир и спортзал для сотрудников, склады, пожарные части, гаражи, залы судов, помещения для работы с адвокатами, для проведения краткосрочных и длительных свиданий, общественно-наблюдательной комиссии, контрольно-пропускные пункты, - рассказала Евгения Насухина.





Сегодня в Улан-Удэ состоялись публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города. Необходимость в изменениях в этих документах возникла в связи с потребностью преобразовать объекты уголовно-исполнительной системы, большая часть которых была построена в середине 20 века без соблюдения строительных, санитарных и пожарных правил и норм. Также необходимо перенести существующее здание СИЗО из центра города для реконструкции Набережной и создания здесь парковой зоны.- Мы провели полный анализ территории, запрошены технические условия. Сегодня предоставили площадку для выражения мнения жителей города, чтобы они увидели, где находится земельный участок, все плюсы и минусы, которые несёт за собой строительство данного объекта, - сказал заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Валентин Атанов.- Строительство объекта станет точкой развития всей инфраструктуры в районе. Это и строительство новых инженерных сетей, развитие новых территорий, рабочие места, транспортная доступность, - подчеркнул Валентин Атанов.О безопасности для жителей близлежащего микрорайона рассказала начальник отделения капитального строительства УФСИН по Республике Бурятия Евгения Насухина. Она подчеркнула, что комплекс учреждений уголовно-исполнительной системы будет находиться в едином периметре под круглосуточной вооруженной охраной, что позволяет полностью минимизировать противоправную деятельность как внутри учреждения, так и за его пределами. Непосредственной близости режимных корпусов с окнами близлежащих домов жителей, как сейчас в центре Улан-Удэ, отсутствует, так как сами корпуса будут располагаться вдалеке от забора.По итогам публичных слушаний поступило 13 предложений за размещение учреждения объединённого типа в мкр. Стеклозавод и 94 предложения за район ТЭЦ-2, 50 человек высказались за вынос данного объекта в иное место.Все прозвучавшие сегодня предложения будут внесены в протокол для последующего рассмотрения, сообщили в мэрии.В администрации также отметили, что существующее в центре города СИЗО находится в 150 метрах от гимназии №33. Несмотря на это, гимназия пользуется большой популярностью у родителей, которые стремятся отдать детей именно в эту школу. В целом в микрорайоне спокойная обстановка - случаев криминала, связанных с СИЗО, не фиксируется, потому что объект находится под постоянным контролем силовиков, охраны и видеокамер.Фото: мэрия Улан-Удэ