Общество 11.12.2023 в 14:24
«У детей воровала, ее наказали»
В Новосибирске девочку-сироту избили в школьном туалете
Текст: Номер один
В кадре на полу сидит девочка, ее пинают. За кадром на нее кто-то кричит:
- Нормально воровать вещи? Нормально, спрашиваю?
Девочка в ответ только плачет.
- Чего ты ноешь сейчас? Больно?
- Больно, отвечает она.
Потом ее хватают за волосы:
- Я все поняла, пожалуйста, отпустите меня, - просит она. – Я больше не буду, обещаю.
Это видео появилось в группе «ЧП Новосибирск». Ролик снят в новосибирской школе №183 в Кировском районе, избивали 17-летнюю ученицу в школьном туалете.
КП-Новосибирск удалось выяснить, из-за чего произошла потасовка:
- Эта девочка украла что-то у маленьких детей в школе, за это ее решили наказать, - рассказала КП-Новосибирск одна из местных жительниц. – Близко никого из участниц этой потасовки не знаю, но говорят, что избитая девочка – сирота, у нее из родных – бабушка и тетя.
В школе сейчас ситуацию не комментируют. В департаменте образования мэрии Новосибирска пояснили, что сейчас проводится проверка:
- На месте сейчас находится рабочая группа, выясняются все обстоятельства случившегося.
Проверку проводят Следственный комитет и полиция:
- Полицейские установили личность пострадавшей девочки, с ней проводится работы. Сейчас выясняется, кто еще участвовал в этом конфликте, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Корреспонденты КП-Новосибирск готовы дать слово всем участникам конфликта: связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72.
Комментарий юриста
- Пока неясно, сколько лет школьницам, избившим девочку. Если им исполнилось 16 лет, то в зависимости от тяжести полученных пострадавшей девочкой травм будет определяться, по какой статье им предъявят обвинение. Если им нет 16 лет, то к уголовной ответственности девочек не привлекут – отвечать придется их родителям. Как минимум будет проверка ПДН и могут оштрафовать за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, - пояснил юрист Егор Горшков.
Фото: скриншот с видео ЧП-Новосибирск
- Нормально воровать вещи? Нормально, спрашиваю?
Девочка в ответ только плачет.
- Чего ты ноешь сейчас? Больно?
- Больно, отвечает она.
Потом ее хватают за волосы:
- Я все поняла, пожалуйста, отпустите меня, - просит она. – Я больше не буду, обещаю.
Это видео появилось в группе «ЧП Новосибирск». Ролик снят в новосибирской школе №183 в Кировском районе, избивали 17-летнюю ученицу в школьном туалете.
КП-Новосибирск удалось выяснить, из-за чего произошла потасовка:
- Эта девочка украла что-то у маленьких детей в школе, за это ее решили наказать, - рассказала КП-Новосибирск одна из местных жительниц. – Близко никого из участниц этой потасовки не знаю, но говорят, что избитая девочка – сирота, у нее из родных – бабушка и тетя.
В школе сейчас ситуацию не комментируют. В департаменте образования мэрии Новосибирска пояснили, что сейчас проводится проверка:
- На месте сейчас находится рабочая группа, выясняются все обстоятельства случившегося.
Проверку проводят Следственный комитет и полиция:
- Полицейские установили личность пострадавшей девочки, с ней проводится работы. Сейчас выясняется, кто еще участвовал в этом конфликте, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Корреспонденты КП-Новосибирск готовы дать слово всем участникам конфликта: связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72.
Комментарий юриста
- Пока неясно, сколько лет школьницам, избившим девочку. Если им исполнилось 16 лет, то в зависимости от тяжести полученных пострадавшей девочкой травм будет определяться, по какой статье им предъявят обвинение. Если им нет 16 лет, то к уголовной ответственности девочек не привлекут – отвечать придется их родителям. Как минимум будет проверка ПДН и могут оштрафовать за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, - пояснил юрист Егор Горшков.
Фото: скриншот с видео ЧП-Новосибирск