Общество 11.12.2023 в 14:24

«У детей воровала, ее наказали»

В Новосибирске девочку-сироту избили в школьном туалете
A- A+
Текст: Номер один
«У детей воровала, ее наказали»
В кадре на полу сидит девочка, ее пинают. За кадром на нее кто-то кричит:

- Нормально воровать вещи? Нормально, спрашиваю?

Девочка в ответ только плачет.

- Чего ты ноешь сейчас? Больно?

- Больно, отвечает она.

Потом ее хватают за волосы:

- Я все поняла, пожалуйста, отпустите меня, - просит она. – Я больше не буду, обещаю.

Это видео появилось в группе «ЧП Новосибирск». Ролик снят в новосибирской школе №183 в Кировском районе, избивали 17-летнюю ученицу в школьном туалете.

КП-Новосибирск удалось выяснить, из-за чего произошла потасовка:

- Эта девочка украла что-то у маленьких детей в школе, за это ее решили наказать, - рассказала КП-Новосибирск одна из местных жительниц. – Близко никого из участниц этой потасовки не знаю, но говорят, что избитая девочка – сирота, у нее из родных – бабушка и тетя.

В школе сейчас ситуацию не комментируют. В департаменте образования мэрии Новосибирска пояснили, что сейчас проводится проверка:

- На месте сейчас находится рабочая группа, выясняются все обстоятельства случившегося.

Проверку проводят Следственный комитет и полиция:

- Полицейские установили личность пострадавшей девочки, с ней проводится работы. Сейчас выясняется, кто еще участвовал в этом конфликте, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Корреспонденты КП-Новосибирск готовы дать слово всем участникам конфликта: связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72.

Комментарий юриста

- Пока неясно, сколько лет школьницам, избившим девочку. Если им исполнилось 16 лет, то в зависимости от тяжести полученных пострадавшей девочкой травм будет определяться, по какой статье им предъявят обвинение. Если им нет 16 лет, то к уголовной ответственности девочек не привлекут – отвечать придется их родителям. Как минимум будет проверка ПДН и могут оштрафовать за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, - пояснил юрист Егор Горшков.

Фото: скриншот с видео ЧП-Новосибирск
Теги
школа ученица избиение

Все новости

В центре Улан-Удэ появились арт-остановки
11.12.2023 в 19:24
Машинисты ВСЖД за год спасли около 150 человек
11.12.2023 в 18:00
В Улан-Удэ покупатели снова жалуются на обман в магазинах
11.12.2023 в 17:58
Глава Бурятии: «Цифры не вызывают доверия»
11.12.2023 в 17:43
В Бурятии завтра утвердят врио главы Бичурского района
11.12.2023 в 17:31
В Бурятии рабочий случайно распилил коллегу
11.12.2023 в 17:30
Мэрия Улан-Удэ: «Наличник» не является копией
11.12.2023 в 17:14
Девочка-стрелок из Брянска вела личный дневник, который может пролить свет на произошедшее
11.12.2023 в 17:11
В Бурятии жительнице Баргузинского района власти помогли открыть свой бизнес
11.12.2023 в 16:49
В Улан-Удэ новые автобусы оформили в фирменном городском стиле
11.12.2023 в 16:49
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

Читайте также
В центре Улан-Удэ появились арт-остановки
Бурятские художники и каллиграфы приняли участие в создании уличных галерей «САЙНУУ! АРТ»

11.12.2023 в 19:24
Машинисты ВСЖД за год спасли около 150 человек
Локомотивные бригады ВСЖД применяли экстренное торможение для предотвращения наезда на людей
11.12.2023 в 18:00
В Улан-Удэ покупатели снова жалуются на обман в магазинах
На этот раз идет о продуктах с плесенью
11.12.2023 в 17:58
Глава Бурятии: «Цифры не вызывают доверия»
Он поручил муниципалитетам фотографировать запасы угля в пик морозов
11.12.2023 в 17:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru