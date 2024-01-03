Общество 03.01.2024 в 09:55
Рок-группа The Hu получила «золотой сертификат» от RIAA
Композиция Wolf Totem продержалась в чартах более двух лет и пяти месяцев, а песня Yuve Yuve Yu - 65 недель
Текст: Номер один
Популярная монгольская рок-группа The Hu в канун нового года получила золотой сертификат Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) за свой хит 2023 года Wolf Totem, сообщает МОНЦАМЭ.
Создав новые тенденции и направления в мировой рок-музыке, они стали первой монгольской группой, получившей награду «Золотой рекорд».
С момента выхода своего первого сингла группа возглавила мировые чарты и вошла в чарт Billboard. В частности, легендарная песня Wolf Totem продержалась в World Digital Song Sales и других чартах 131 неделю или более двух лет и пяти месяцев, а песня “Yuve Yuve Yu ”, вошедшая в историю рок-музыки, - 65 недель.
Фото: montsame.mn
Создав новые тенденции и направления в мировой рок-музыке, они стали первой монгольской группой, получившей награду «Золотой рекорд».
С момента выхода своего первого сингла группа возглавила мировые чарты и вошла в чарт Billboard. В частности, легендарная песня Wolf Totem продержалась в World Digital Song Sales и других чартах 131 неделю или более двух лет и пяти месяцев, а песня “Yuve Yuve Yu ”, вошедшая в историю рок-музыки, - 65 недель.
Фото: montsame.mn