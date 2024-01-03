Рок-группа The Hu получила «золотой сертификат» от RIAA

Популярная монгольская рок-группа The Hu в канун нового года получила золотой сертификат Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) за свой хит 2023 года Wolf Totem, сообщает МОНЦАМЭ.Создав новые тенденции и направления в мировой рок-музыке, они стали первой монгольской группой, получившей награду «Золотой рекорд».С момента выхода своего первого сингла группа возглавила мировые чарты и вошла в чарт Billboard. В частности, легендарная песня Wolf Totem продержалась в World Digital Song Sales и других чартах 131 неделю или более двух лет и пяти месяцев, а песня “Yuve Yuve Yu ”, вошедшая в историю рок-музыки, - 65 недель.Фото: montsame.mn