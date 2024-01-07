В Бурятии стартовали обменные Годы культуры России – Китая

В Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (ВСГУТУ) стартовала зимняя школа русского языка в рамках Годов культуры России - Китая. В ней принимают участие десять студентов вуза первого курса из КНР, сообщили в пресс-службе университета.Программа школы посвящена новогоднему празднику и знакомству с традициями и обычаями празднования в России и других странах. Как рассказала заведующий кафедрой русского языка ВСГУТУ, доцент Ольга Макарова, студентов ожидает насыщенная недельная программа. Она включает лексико-грамматические практикумы с различными мастер-классами, чаепитием. Всё это, по словам организаторов, позволит иностранным слушателям не только получить речевые навыки, но и погрузиться в русскую культуру.В первый день работы школы участники занимались лексико-грамматическим практикумом, а также разучили песню «В лесу родилась ёлочка» и изготовили своими руками бумажную ёлочку. На мастер-классе они приготовили традиционное новогоднее блюдо россиян - оливье с ёлочкой. Как отметили участники, салат получился очень вкусным благодаря тому, что был сделан своими руками.Отметим, зимняя школа русского языка проводится ежегодно с целью популяризации русского языка, культуры российских народов среди иностранных студентов ВСГУТУ.Фото: esstu.ru