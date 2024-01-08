Улан-Удэ может остаться без баб… Снежных

Столица Бурятии, начавшая борьбу за «Чистый воздух» в рамках федерального проекта, в случае его выполнения лишится снежных баб. Это доказал доцент кафедры химии и химической технологии Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Евгений Турло, сообщили в пресс-службе вузаОн провел исследование, чтобы ответить на простые вопросы: почему городские снежные бабы красивее деревенских, при какой температуре лучше всего их лепить и каков оптимальный состав снежного «стройматериала» для продления жизни скульптуры? Снежная баба в качестве объекта для экспертного анализа выбрана не случайно: Новосибирск официально назван ее родиной. Такое решение принято на Всероссийском съезде Дедов Морозов в декабре 2022 года и подкреплено государственной регистрацией знака и слогана «Родина снежных баб».В итоге ученый назвал параметры идеальной снежной бабы.Что касается аспектов создания снежной бабы, оптимальным температурным режимом Евгений Турло называет 0…+1 градус: подтаявший снег проще поддается нужной формовке. Важны и размеры снежинок: с мелкими частицами работать труднее, крупный же снег лучше поддается «обработке». Большие снежинки лучше держат форму и плотнее склеиваются друг с другом. К тому же они обладают лучшей прочностью и могут создать более устойчивую и долговечную конструкцию снеговика.Состав снега играет ключевую роль при создании снежной скульптуры. «Состав современного снега резко отличается от того, который был в нашем детстве, когда его можно было есть, как мороженое, а при таянии это была просто чистая вода. Сегодня снег содержит в себе всю таблицу Менделеева. Преобладают углерод, кремний, железо, тяжелые металлы, самые опасные примеси. Последние попадают в снег в связи с использованием каменного угля при отоплении частного сектора. Но именно примеси позволяют слепить более долговечную и совершенную по форме снежную бабу», – отмечает эксперт.Наличие в снеге примесей промышленных выбросов и прочих загрязнений повышает температуру плавления снежной бабы, то есть продлевает ей жизнь. Именно эти частицы дают простор для создания различных форм, а также делают структуру снежной бабы более плотной.«У детей в антропогенной зоне возможностей формирования снежных баб гораздо больше, чем у детей в сельской местности. Городские снежные бабы могут быть красивее деревенских как раз за счет более пластичной формовки, обусловленной частицами углерода», – резюмирует Евгений Турло.Так что, с приходом чистого воздуха над Улан-Удэ снежных и нежных в городских дворах нам можно не ждать. Впрочем, их не особенно видно и сейчас. Классических снежных баб и снеговиков (с ведром на голове, носом-морковкой, глазами-угольками и прочими деталями) дети не лепят давно. Разве только на каких-либо конкурсах. Забава куда-то ушла.Вызывает, к слову, вопросы и объявление Новосибирска «Родиной снежных баб». Город основан в 1893 году, а первые свидетельства о снеговиках относят к XIV—XV векам. Причем, в самых разных странах мира – главное, чтобы в них зимой шел снег. Тут огромное поле для исследований истори ков. Правда, как и химики, они за работы по «снежнобабской» тематике могут претендовать только на «Шнобелевскую премию». Она же Игнобелевская премия или анти-Нобелевская -международная премия, являющаяся пародией на Нобелевскую премию.Учреждена в 1991 году американским журналом «Анналы невероятных исследований» (Annals of Improbable Research, AIR) при участии соучредителя и редактора журнала Марка Абрахамса (Marc Abrahams). С 1999 года ежегодно вручается 10 Шнобелевских премий. По официальной формулировке, Шнобелевская премия вручается «за достижения, которые сначала вызывают смех, а затем – раздумья». И в самом деле есть над чем задуматься – куда же исчезли (почти исчезли) снежные бабы с российских просторов?Фото: pressa.tv