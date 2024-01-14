В Бурятии 27 человек исчезли навсегда

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Бурятии работает уже более пяти лет. «Номер один» поговорил с куратором регионального отделения отряда «ЛизаАлерт» Вероникой Ерофеевой. Она рассказала о результатах работы за 2023 год, а также раскрыла секреты ведения поисков.За 2023 год отряд получил 1039 заявок на поиск из Бурятии. В день приходило в среднем по семь заявок, но пик ожидаемо пришелся на лето, поскольку в теплое время года люди чаще уходят из дома и теряются.- С мая по август бывает более 100 заявок в месяц. Можно сказать, что 2023 год прошел без больших резонансных поисков. Резонанс возникает тогда, когда идут длительные поиски и люди собираются в большом количестве. В прошлом году у нас достаточно быстро закрывались поиски детей и пожилых людей. В то же время были длительные поиски, куда мы выезжали несколько раз. К сожалению, в 2023 году нам не удалось найти 27 человек. Ненайденные в основном терялись в труднодоступной местности, - отмечает куратор отряда.Что касается самых запоминающихся поисков в минувшем году, Вероника затруднилась ответить.- Порой нет времени для того, чтобы остановиться, вспомнить, что сделано, или насладиться быстрым результатом. Новые заявки приходят быстро, и от одной мы сразу переходим к другой, - говорит наша собеседница.Вероника Ерофеева помимо кураторства отряда «ЛизаАлерт» руководит автономной организацией «Центр поиска пропавших людей Республики Бурятия» - это мост между добровольцами и государственными институтами, а также ресурсный центр по обучению добровольцев.- Центр поиска пропавших людей Республики Бурятия - это помощь в закрытии потребностей для добровольцев региона в оборудовании и технике, это большие и важные проекты по профилактике пропаж для всех возрастов. Автономная организация имеет возможность накапливать ресурсы. Я пишу проекты, получаю гранты, а полученные деньги мы тратим на развитие добровольчества: на покупку оборудования, обмундирования для наиболее активных поисковиков, проведение мероприятий. Также мы взаимодействуем с представителями госструктур, организациями, которые занимаются поиском без вести пропавших людей: МВД, Следственным комитетом и ГУ МЧС России по РБ, - рассказывает Вероника.Поиски 29-летней жительницы Тункинского района, которая заблудилась в тайге во время сбора дикоросов и провела в лесу 19 дней - одни из самых нашумевших в минувшем году, и они не обошлись без помощи «ЛизыАлерт».- В этих поисках мы участвовали удаленно, обрабатывая имевшуюся информацию. Мы можем предоставлять карты для поисков, анализировать их и благодаря им видеть, где человек находился и куда мог уйти. Местность, в которой заблудилась девушка, труднодоступная и труднопроходимая. Но, как помним, все закончилось хорошо - потерявшаяся вышла на звук квадроцикла на дорогу, - вспоминает Вероника Ерофеева.Немногие знают, что изначально добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» создавался для поиска пропавших детей. И сейчас поиск детей сразу при получении заявки переходит в статус срочных. В прошлом году добровольцы получили 319 заявок на поиск детей, 23 раза члены отряда выезжали на детские поиски.- Дети теряются по разным причинам. Совсем маленькие могут выйти с территории двора на улицу просто чем-либо заинтересовавшись. Обычно дети устремляются в те места, где им понравилось, туда, где они ранее были с родителями. Это, как правило, места, таящие в себе опасность – река или ручей. Даже канава в огороде может стать причиной трагедии. Подростки же обычно просто уходят к друзьям и не сообщают об этом родителям, - отмечает Вероника.На каждую категорию пропавших людей у «ЛизаАлерт» есть свои алгоритмы поиска и механизмы действий.- Нет ни одного поиска, похожего на какой-то другой. К примеру, на все категории граждан есть определенное количество обязательных вопросов, которые задаем заявителям. Например, если мы ищем в лесу, то всегда спрашиваем о возможности выживания - есть ли спички, умеет ли ориентироваться в лесу, терялся ли ранее и выходил ли уже из леса самостоятельно, часто ли бывает в этой местности. Если человек теряется в населенном пункте, мы задаем другие вопросы: например, спрашиваем адреса родственников. При поисках мы исходим из того, в какой местности потерялся человек, - рассказывает куратор регионального отделения отряда.В жизни отряда бывают и такие поиски, когда родственники теряют члена семьи, а потом оказывается, что он просто ушел в гости и не сообщил об этом.- Мы берем поиск в любом случае, когда человек обращается на горячую линию или позвонил на «112», и операторы системы «112» передают звонки нам. Берем заявку в прозвон и начинаем работать. Иногда те люди, которых потеряли родственники, не отвечают на звонки родных по каким-либо причинам, хотя телефоны у них при себе. А на наши звонки отвечают и говорят, что все в порядке. Тогда мы заявку закрываем и поиск считается завершенным. Участия в дальнейшей судьбе человека мы не принимаем, потому что это межличностные отношения. Бывает, когда говорят, что не хотят общаться с родственниками. Люди, которые теряются в осознанном возрасте, могут находиться у друзей либо даже меняют место жительства и, не оповестив родственников, уезжают в другие регионы, - говорит о некоторых особенностях Вероника.По ее словам, иногда бывает так, что родственники просят помощи в поиске пропавшего, но полиция не дает разрешения на размещение ориентировки. Ориентировку «ЛизаАлерт» размещает только с согласия родственников и сотрудников полиции.- Бывают случаи, когда просят найти животных, но оператор горячей линии объясняет, что мы не занимаемся поиском животных, - отмечает Вероника Ерофеева.В основном поисками занимаются люди среднего возраста – от 30 до 50 лет. Молодежи в Бурятском отделении «ЛизаАлерт» очень мало.- У нас есть доброволец Антон Потехин. Он присоединился к движению в день своего 18-летия. До совершеннолетия следил за жизнью отряда в соцсетях, но присоединиться к нам раньше не мог - на обучение и поиски мы берем только с 18 лет. Антон сразу активно включился в работу. Самый опытный и возрастной поисковик, наверное, я - мне 57 лет. Поиск в регионе очень долго на первых этапах оставался за мной, опыт в отряде у меня самый большой, - говорит Вероника.Стать поисковиком не так уж просто. Для того, чтобы заняться поиском людей, а тем более стать, например, координатором, нужно пройти обучение. В «ЛизаАлерт» есть курсы молодого бойца, школа инструкторов и другие обучающие программы.- К нам приходят совершенно разные люди. Добровольцев приводит к нам неравнодушие к бедам других людей, желание помочь тем, кто нуждается. Нам всегда нужны добровольцы, потому что все люди в отряде имеют основное место работы и участвуют в поисках в свободное от работы и семейных обязанностей время. Кто-то принимает участие в поисках регулярно, кто-то раз в полгода. Заявки обычно приходят вечером, ближе к ночи, а могут и среди ночи, то есть в то время, когда родные отчаялись дождаться и начинают звонить. Добровольцам нужен отдых, приезжать на поиски каждый день они не могут, поэтому мы все время приглашаем в отряд людей, чтобы была возможность сменять друг друга. У нас есть методики, мы все расскажем и всему научим. Нужно просто иметь желание помочь другому человеку. Чем больше добровольцев будет, тем лучше, - подчеркивает Вероника.В отряде 25 направлений работы, в Бурятии активно развиваются 13. Среди этих направлений – координаторы поиска, информационные координаторы, операторы горячей линии «8800», направление беспилотных летательных аппаратов, группа просмотра и анализа снимков, конное направление, старшие поисковых групп.- Операторы - это люди, которые принимают заявки на поиск. По всей стране операторами работает больше 100 человек в режиме 24/7. В пик работает до 15 операторов. Из Бурятии в этой группе тоже есть люди. Работают беспилотники – они делают снимки местности, а затем группа просмотра и анализа просматривает снимки и дает рекомендации. Если есть контуры на снимках, похожие на человеческие, в тот квадрат отправляется пешая группа. Конное направление развивается с 2022 года. Старшие поисковых групп – люди, обученные работе с навигаторами и компасами, радиосвязью, они выводят людей на местность и там отрабатывают задачи. У нас есть пресс-служба, которая рассказывает о том, какие поиски ведутся и какие мероприятия проводятся, - перечисляет Вероника Ерофеева.Те, кто хочет присоединиться к отряду, могут найти себя в любой ипостаси. Чтобы стать добровольцем и участвовать в поисках, необязательно куда-то выезжать. Можно стать членом группы оперативного оповещения и рассылать ориентировки, можно подвозить добровольцев, можно делать репосты и отслеживать комментарии либо работать на прозвоне.С начала нового, 2024 года «ЛизаАлерт» приняла 15 заявок на поиски. Все поиски окончились быстро - люди сами выходили на связь, потому что просто находились в гостях и выключали на время телефон.Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев «ЛизаАлерт» на безвозмездной основе. Сегодня отряд насчитывает более 30 000 человек и представлен в 64 регионах России.Фото: А. Нефедьева