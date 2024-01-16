Общество 16.01.2024 в 16:28

ВДВ будут штурмовать Бурятский оперный при поддержке Казарновской

Партию Водемона в опере «Иоланта» исполнит солист ансамбля ВДВ Андрей Коденко
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ВДВ будут штурмовать Бурятский оперный при поддержке Казарновской
Выпускник Московской государственной консерватории, солист Ансамбля ВДВ, лирический тенор Андрей Коденко дебютирует в образе Водемона на сцене Бурятского академического театра оперы и балета 18 января, сообщили в пресс-службе театра. Музыкальным руководителем и дирижером «Иоланты» выступает маэстро Владимир Рылов. Как он отметил, «в музыку, которую написал Петр Ильич Чайковский, влюбляешься с первых нот».

«Есть какой-то фермент притягательности в этой музыке: она очень человечна, рассказывает о таких порывах души, которые  в обычной будничной жизни нечасто встретишь. Петр Ильич Чайковский – гениальный мастер, который ставит перед исполнителями, солистами, музыкантами, хором неимоверно трудные задачи», - говорит Владимир Рылов.
Опера будет представлена 18 января в концертном исполнении. Режиссером Диной Орловой выстроены мизансцены. Это история о слепой принцессе Иоланте, которая исцелилась благодаря силе любви.  Ее образ на сцене представит ведущая солистка Маргарита Мартынова. Партию возлюбленного, рыцаря Водемона исполнит Андрей Коденко, который впервые приехал в Бурятию.

«Мне здесь очень нравится, очень добрые и улыбчивые люди. Партию Водемона буду петь впервые, сейчас занимаюсь с Владимиром Алексеевичем. Мне очень понравился оркестр, как он звучит. Немного волнуюсь, благодаря поддержке партнеров волнение уходит», - говорит Андрей Коденко.

По его словам, петь он начал с 17 лет, до этого занимался музыкой. Окончил в 2015 году Ростовский колледж искусств, в 2020-м - Московскую государственную консерваторию. Оперный певец сотрудничал с ансамблем ВДВ, где произошла судьбоносная встреча.

«Познакомился с Любовью Юрьевной Казарновской. Она меня и порекомендовала Владимиру Алексеевичу на партию Водемона, так я оказался здесь», - рассказывает певец.

Премьера оперы «Иоланта» в Бурятском театре оперы и балета состоялась 6 октября 2022 года при поддержке министерства культуры Бурятии. По словам Соелмы Дагаевой, этот спектакль идеально подходит для знакомства с оперным жанром. А купить билеты можно по «Пушкинской карте». Возрастной ценз: 12+

Фото: из личного архива Андрея Коденко

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