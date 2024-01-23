Общество 23.01.2024 в 09:46
В Улан-Удэ временно закрыто кафе шаурмы «Papas Kitchen»
Оно грубо нарушало санитарное законодательство, на исправление нарушений дано 90 суток
Текст: Номер один
В Улан-Удэ за грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для здоровья потребителей, на 90 суток приостановлена работа кафе быстрого питания «Papas Kitchen» (ул. Корабельная 32а/1), занимающегося изготовлением и реализацией шаурмы, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия.
На предприятии нарушались поточность технологических процессов, не соблюдались условия хранения пищевых продуктов, режимы мытья, дезинфекции посуды и инвентаря, отсутствовал туалет для посетителей и персонала, не разработаны программы производственного контроля, ХАССП. Прием продукции и продовольственного сырья осуществлялся без документов, подтверждающих их качество, безопасность и прослеживаемость; не проводились мероприятия по дезинсекции, дератизации, производство продукции осуществлялось в отсутствие технологической документации.
У персонала предприятия отсутствовали сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинских осмотрах, вакцинации.
Как сообщал «Номер один», в конце прошлого года в столице Бурятии были временно закрыты три кафе с шаурмой. А в конце ноября 24 жителя села Петропавловка, включая 12 детей, обратились за медицинской помощью после употреблений шаурмы в местном киоске. Из них 14 были госпитализированы с диагнозом «сальмонеллез». Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления.
Прямо беда какая-то с этой шаурмой. Нашим фастфудам, может, чем попроще торговать? Картошкой в мундирах с соленым огурцом и кусочком сала, например. Сытно, безопасно и как закусь - классика.
Фото: unsplash.com
На предприятии нарушались поточность технологических процессов, не соблюдались условия хранения пищевых продуктов, режимы мытья, дезинфекции посуды и инвентаря, отсутствовал туалет для посетителей и персонала, не разработаны программы производственного контроля, ХАССП. Прием продукции и продовольственного сырья осуществлялся без документов, подтверждающих их качество, безопасность и прослеживаемость; не проводились мероприятия по дезинсекции, дератизации, производство продукции осуществлялось в отсутствие технологической документации.
У персонала предприятия отсутствовали сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинских осмотрах, вакцинации.
Как сообщал «Номер один», в конце прошлого года в столице Бурятии были временно закрыты три кафе с шаурмой. А в конце ноября 24 жителя села Петропавловка, включая 12 детей, обратились за медицинской помощью после употреблений шаурмы в местном киоске. Из них 14 были госпитализированы с диагнозом «сальмонеллез». Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления.
Прямо беда какая-то с этой шаурмой. Нашим фастфудам, может, чем попроще торговать? Картошкой в мундирах с соленым огурцом и кусочком сала, например. Сытно, безопасно и как закусь - классика.
Фото: unsplash.com