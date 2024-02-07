Общество 07.02.2024 в 15:14

В Улан-Удэ выявили опасные места для катания на санках и ледянках

В столице Бурятии проходят межведомственные рейды

A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ выявили опасные места для катания на санках и ледянках
ВУлан-Удэ проходят межведомственные рейды по выявлению опасных горок, используемых детьми для катания на санках и ледянках. Сотрудники Госавтоинспекции и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проверили опасные места в Железнодорожном районе.

Несмотря на то, что в столице достаточно оборудованных ледовых городков, где всей семьей можно провести время и покататься на горках, многие горожане, не задумываясь о своей безопасности, все же выбирают для катания на тюбингах и ледянках стихийно организованные участки.

Автоинспекторы и сотрудники КДН и ЗП проверили места несанкционированных катаний с горок, расположенных в опасной близости от проезжей части. Играющих детей предупредили о недопустимости таких забав и рекомендовали кататься на территориях, закрытых для движения транспорта. Также юных участников дорожного движения предупредили об осторожности на зимней дороге.

- По результатам инспектирования было выявлено несколько опасных участков по улицам Октябрьская, Буйко и Сосновая, информация о которых передана в адрес Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ для их ликвидации или подсыпки. Госавтоинспекция региона призывает родителей несовершеннолетних контролировать зимний отдых своих детей и убедиться в том, что спуск с горки не выходит на проезжую часть. Водителям также стоит быть внимательными при проезде мест зимних развлечений несовершеннолетних и своевременно сообщать об опасных горках и склонах, - сообщают в МВД Бурятии. 

Фото: пресс-служба МВД Бурятии 
Теги
Общество

Все новости

Владимир Путин расширил полномочия фонда «Защитники Отечества»
07.02.2024 в 16:18
В Бурятии вновь пострадали работники Селенгинского ЦКК
07.02.2024 в 16:00
Сегодня в Улан-Удэ пройдет рейд по собакам
07.02.2024 в 15:44
Хурал Бурятии поможет ТОСам
07.02.2024 в 15:41
«Водоканал» Улан-Удэ ищет сотрудников на 17 вакансий
07.02.2024 в 15:37
В Бурятии работник фермерского хозяйства обокрал своих коллег
07.02.2024 в 15:27
В Улан-Удэ выявили опасные места для катания на санках и ледянках
07.02.2024 в 15:14
В Бурятии сотрудники ГИБДД отогрели девушку с малышом
07.02.2024 в 14:49
Улан-удэнцы призвали к ответу еще одного автохама
07.02.2024 в 14:43
Строительство поликлиники в «сотых» кварталах Улан-Удэ столкнулось с проблемами
07.02.2024 в 14:26
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

Читайте также
Владимир Путин расширил полномочия фонда «Защитники Отечества»
Теперь фонд сможет помочь большему количеству ветеранов СВО и их семей, а также членам семей погибших бойцов
07.02.2024 в 16:18
Сегодня в Улан-Удэ пройдет рейд по собакам
Жители микрорайона Восточного могут подавать заявки на отлов бездомных животных
07.02.2024 в 15:44
Хурал Бурятии поможет ТОСам
У ТОСов есть проблемы с оплатой за потребленную электроэнергию
07.02.2024 в 15:41
«Водоканал» Улан-Удэ ищет сотрудников на 17 вакансий
Предприятию требуются водители, машинисты, слесари и другие специалисты
07.02.2024 в 15:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru