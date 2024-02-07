В Улан-Удэ выявили опасные места для катания на санках и ледянках

ВУлан-Удэ проходят межведомственные рейды по выявлению опасных горок, используемых детьми для катания на санках и ледянках. Сотрудники Госавтоинспекции и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проверили опасные места в Железнодорожном районе.Несмотря на то, что в столице достаточно оборудованных ледовых городков, где всей семьей можно провести время и покататься на горках, многие горожане, не задумываясь о своей безопасности, все же выбирают для катания на тюбингах и ледянках стихийно организованные участки.Автоинспекторы и сотрудники КДН и ЗП проверили места несанкционированных катаний с горок, расположенных в опасной близости от проезжей части. Играющих детей предупредили о недопустимости таких забав и рекомендовали кататься на территориях, закрытых для движения транспорта. Также юных участников дорожного движения предупредили об осторожности на зимней дороге.- По результатам инспектирования было выявлено несколько опасных участков по улицам Октябрьская, Буйко и Сосновая, информация о которых передана в адрес Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ для их ликвидации или подсыпки. Госавтоинспекция региона призывает родителей несовершеннолетних контролировать зимний отдых своих детей и убедиться в том, что спуск с горки не выходит на проезжую часть. Водителям также стоит быть внимательными при проезде мест зимних развлечений несовершеннолетних и своевременно сообщать об опасных горках и склонах, - сообщают в МВД Бурятии.Фото: пресс-служба МВД Бурятии