«Ты мне больше не нужна»

Биологическая мать восьмиклассницы Оли* подняла шум в соцсетях четыре года назад. Тамара* заявила, что имеет право на второй шанс: она завязала с наркотиками и мечтает вернуть дочку из приемной семьи, но ей не дают видеться с ребенком. Женщина даже пошла в суд, чтобы вернуть девочку. Чем закончилась эта история - в материале КП-Новосибирск.

«Думала, что ее удочерили»

Тамара не скрывала: начала принимать наркотики с 14 лет. Оля* была ее вторым ребенком, от первой дочки женщина отказалась — девочку воспитывали бабушка с дедушкой. А вторую дочь Тамара пыталась воспитывать. Жила в Купинском районе вместе с отцом ребёнка и дочкой. Но когда девочке было полгода, сбежала из дома, бросив на сожителя девочку. Тамара оправдывается - сбежала тогда, потому что муж бил.

- Я потом вернулась в это село, но опека Олю мне уже не отдала. Моя же мама дала мне отрицательную характеристику. Дочку почти сразу пристроили в какую-то семью, - рассказала КП-Новосибирск Тамара.

Вскоре она родила третьего ребенка – мальчика. И тогда, как говорит, стала на путь исправления. Сама пошла в реабилитационный центр, завязала с наркотиками и алкоголем. Потом устроилась на работу, правда, сошлась с бывшим мужем, который бил.

Девять лет, со слов Тамары, она думала, что Олю удочерили, и вернуть ее не получится. Но все изменилось, когда она получила требование алиментов на девочку. Выяснилось, что ее взяла под опеку семья из Купинского района.

- Это значило, что по закону я могла попробовать восстановить родительские права.

Тамаре удалось увидеться с дочкой, приехала с подарками на её день рождения.

- Я почувствовала, что Оля тянется ко мне, она меня за руку хочет взять, поцеловать. Мы с ней разговаривали, я уже надеялась, что у нас получится ее забрать. Но ее опекун Наталья была против, удалила все мои данные из телефона дочери, начала настраивать Олю против меня.

«Даже не звонит»

А дальше были долгие судебные заседания, потом - апелляция. Но все решения судов — в пользу приемной семьи Оли.

- Дочку психолог перед судом спросил, с кем она хочет жить. И Оля ответила, что с нами, своими приемными родителями, - рассказала КП-Новосибирск Наталья, приемная мама Оли. – Оно и не удивительно: Тамара начала поливать нас в интернете грязью, придумывать, что мы пьем и с нее алименты трясем! Сама Оля мне про нее сказала: «Мама, а ведь мы сначала думали, что она хорошая».

После суда, как говорит Наталья, Тамара снова показала своё истинное лицо.

- Вы только представьте, она дочке сказала: «Тупица деревенская, ты мне больше не нужна». Ну разве так может поступить мать? - говорит Наталья.

После этого Тамара из жизни ребенка исчезла: не приезжает, не звонит. А ещё не платит алименты.

- Знаю только, что двоих других детей она снова отдала родным – с ней они не живут. Счета у нее заблокированы, ни копейки Оле не перечислила, - говорит Наталья.

А у самой девочки все в порядке: она собирается закончить 11 классов, поступать в университет. Правда, на кого будет учиться, пока не решила.

- Дочка говорит, что никуда от нас уезжать не будет. А мы только смеемся в ответ: «Не угрожай родителям». Она у нас умница, очень хорошо учится: я верю, что с нами у нее будет совсем другая жизнь, - говорит Наталья.

*Имена изменены.

Фото: предоставлено героями публикации