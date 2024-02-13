Общество 13.02.2024 в 11:35
В Улан-Удэ владелец собаки, несмотря на три штрафа за самовыгул, продолжает отпускать питомца за ограду
С начала года составлено уже 64 протокола за самовыгул
Текст: Ольга Лазарева
Беспородную собаку палевого окраса уже три раза отлавливали в общественном месте в мкрн Горького. В настоящее время поступил очередной сигнал о том, что собака находится на свободном выгуле, сообщили в Комитете городского хозяйства.
– Сейчас в отношении хозяина ведется сбор материалов для привлечения его в четвертый раз к административной ответственности за самовыгул собаки. Просим владельцев собак соблюдать правила содержания питомцев: регистрировать их, не отпускать на самовыгул. Любое отступление может обернуться печальными последствиями. С начала года составлено 64 протокола за самовыгул. В 2023 году их было 1540. Число нарушителей не уменьшается, - сказала начальник Управления административного контроля КГХ Светлана Григорьева.
Напомним, штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трех до пяти тысяч рублей.
– Сейчас в отношении хозяина ведется сбор материалов для привлечения его в четвертый раз к административной ответственности за самовыгул собаки. Просим владельцев собак соблюдать правила содержания питомцев: регистрировать их, не отпускать на самовыгул. Любое отступление может обернуться печальными последствиями. С начала года составлено 64 протокола за самовыгул. В 2023 году их было 1540. Число нарушителей не уменьшается, - сказала начальник Управления административного контроля КГХ Светлана Григорьева.
Напомним, штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трех до пяти тысяч рублей.
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