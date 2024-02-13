Общество 13.02.2024 в 13:36
Банки стали чаще отказывать в потребительских кредитах, отклоняя две заявки из трех
В ближайшем будущем, скорее всего, снизится и уровень одобрений по ипотеке
Текст: Ольга Лазарева
Банки стали чаще отказывать в потребкредитах, отклоняя две из трех заявок граждан, сообщают «Известия». Это связано с тем, что в IV квартале 2023-го вступили в силу новые ограничения ЦБ по выдаче ссуд клиентам с высокой долговой нагрузкой. Свою роль играют и высокие ставки. Регулятор вводит превентивные меры, чтобы не допустить надувания пузыря и массового невозврата займов. Но из-за этого клиенты уже перетекают в МФО, где ставки выше, рассказали участники рынка.
По данным на ноябрь и декабрь, банки отклоняли почти две трети всех заявок на необеспеченные займы (56%). Это следует из статистики финансового маркетплейса «Сравни».
До этого, в первой половине 2023 года, банки смягчали условия выдачи ссуд. В августе они одобряли каждый второй запрос на потребкредит, однако затем резко увеличили число отказов. Это связано с тем, что в IV квартале вступили в силу новые макропруденциальные ограничения ЦБ, рассказал менеджер продукта «Кредитный рейтинг» компании «Сравни» Игорь Корчагин. С октября ЦБ также обязал финорганизации ограничить предоставление кредитов клиентам с долговой нагрузкой в диапазоне 50–80%.
Сокращение доли одобрений по кредитам началось в сентябре, а в октябре достигло пиковых значений
Регулятор уже несколько лет пытается «остудить» рынок необеспеченных кредитов и, судя по уровню отказов, эту задачу он успешно решает, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Ограничения по их выдаче привели к тому, что банки пытаются поддерживать уже имеющийся объем портфеля, а не увеличивать его. Еще одна причина роста отказов — это меры ЦБ против оформления потребзаймов для оплаты первоначального взноса по ипотеке.
Тем не менее, в прошлом году у россиян повышался показатель предельной долговой нагрузки, следует из данных «Сравни». Средний уровень у клиентов компании вырос на 12 п.п. с августа 2023-го и на 1 января этого года достиг 59,6% (в среднем именно такую долю от доходов люди тратили на погашение кредитов).
При этом у каждого третьего гражданина была просроченная задолженность хотя бы по одному кредиту, добавил Игорь Корчагин из «Сравни». А чуть больше трети клиентов использовали микрозаймы. Сейчас есть тенденция по перетоку банковских клиентов в МФО, подтвердили и в пресс-службе СРО «МиР». Ставки по микрозаймам ограничены 0,8% в день, то есть не более 292% годовых. Средний срок выплаты займа составляет 25–27 дней.
Риски высокой закредитованности населения есть, считает Игорь Алутин из «Финуслуг». При этом удивительно, что россияне не сбавляют годовых темпов кредитования. Выдачи розничных ссуд в январе 2024-го держатся на уровне прошлого года, хотя ключевая ставка тогда была 7,5%, а не 16%, как сейчас, подчеркнул Игорь Алутин.
По данным на ноябрь и декабрь, банки отклоняли почти две трети всех заявок на необеспеченные займы (56%). Это следует из статистики финансового маркетплейса «Сравни».
До этого, в первой половине 2023 года, банки смягчали условия выдачи ссуд. В августе они одобряли каждый второй запрос на потребкредит, однако затем резко увеличили число отказов. Это связано с тем, что в IV квартале вступили в силу новые макропруденциальные ограничения ЦБ, рассказал менеджер продукта «Кредитный рейтинг» компании «Сравни» Игорь Корчагин. С октября ЦБ также обязал финорганизации ограничить предоставление кредитов клиентам с долговой нагрузкой в диапазоне 50–80%.
Сокращение доли одобрений по кредитам началось в сентябре, а в октябре достигло пиковых значений
Регулятор уже несколько лет пытается «остудить» рынок необеспеченных кредитов и, судя по уровню отказов, эту задачу он успешно решает, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Ограничения по их выдаче привели к тому, что банки пытаются поддерживать уже имеющийся объем портфеля, а не увеличивать его. Еще одна причина роста отказов — это меры ЦБ против оформления потребзаймов для оплаты первоначального взноса по ипотеке.
Тем не менее, в прошлом году у россиян повышался показатель предельной долговой нагрузки, следует из данных «Сравни». Средний уровень у клиентов компании вырос на 12 п.п. с августа 2023-го и на 1 января этого года достиг 59,6% (в среднем именно такую долю от доходов люди тратили на погашение кредитов).
При этом у каждого третьего гражданина была просроченная задолженность хотя бы по одному кредиту, добавил Игорь Корчагин из «Сравни». А чуть больше трети клиентов использовали микрозаймы. Сейчас есть тенденция по перетоку банковских клиентов в МФО, подтвердили и в пресс-службе СРО «МиР». Ставки по микрозаймам ограничены 0,8% в день, то есть не более 292% годовых. Средний срок выплаты займа составляет 25–27 дней.
Риски высокой закредитованности населения есть, считает Игорь Алутин из «Финуслуг». При этом удивительно, что россияне не сбавляют годовых темпов кредитования. Выдачи розничных ссуд в январе 2024-го держатся на уровне прошлого года, хотя ключевая ставка тогда была 7,5%, а не 16%, как сейчас, подчеркнул Игорь Алутин.
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