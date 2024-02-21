Общество 21.02.2024 в 12:20

Долой «домашку»!

Дискуссии вокруг домашней работы серьезнее, чем кажутся
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Текст: Номер один
Долой «домашку»!

Озлобленные родители, плачущие школьники, жалующиеся студенты – вся эта армия уже не первый год пытается бороться с системой образования. Но что будет, если они победят? 

Очередной возмущенный пост противника чрезмерной «домашки» вызвал бурную полемику в улан-удэнском сегменте социальных сетей. Студент назвался «отличником» и нажаловался на преподавателя, который грузит их большим количеством конспектов.

Комментаторы разделились во мнениях. Но больше было тех, кто возмущенно говорит: «А вот у нас…», и приводил какие-то страшные истории про переписывание библиотечных книжек и тому подобные.

- Ты посмотри, какие неженки! Как говорится, тяжело в учении, легко в бою! - писали они и ссылались на дедушку Ленина. Который завещал учиться.

В целом домашняя работа важна и нужна. Но только если студент или школьник делает ее сам. Если же в ход идет интернет или родители, которые после работы решают задачи за третий класс, то эффективность уже под вопросом.

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